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Revelan fotos de “la Barbie humana”: así era antes de transformar su apariencia

Durante años, las fotografías de Valeria Lukyanova han llamado la atención por su parecido con la imagen de la muñeca Barbie.

Valeria Lukyanova, conocida como “La Barbie humana”.jpg
Valeria Lukyanova, conocida como “La Barbie humana”.
Foto: tomada de redes.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de oct, 2026

La Barbie es una de las muñecas más reconocidas a nivel mundial, ha acompañado a distintas generaciones a lo largo de los años. Su presentación oficial tuvo lugar en 1959, durante una feria de juguetes en Nueva York. Desde entonces, sus creadores han desarrollado múltiples versiones, aunque su imagen clásica sigue siendo la más representativa, una figura esbelta, de piel clara, cabello rubio y rasgos delicados asociados tradicionalmente con la feminidad.

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Durante años, las fotografías de Valeria Lukyanova han llamado la atención por su parecido con la imagen de una muñeca Barbie. Su rostro, figura y estilo la convirtieron en una de las personas más reconocidas en redes por llevar al extremo una estética inspirada en el famoso juguete.

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Sin embargo, imágenes de años anteriores han vuelto a circular en redes sociales y generaron comentarios entre quienes la comparan cómo lucía antes con su apariencia actual.

Así era antes la apariencia de la "Barbie humana”

Las fotografías de Lukyanova de una época anterior a su fama muestran un aspecto considerablemente distinto al que posteriormente la hizo la “Barbie humana”.

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Con el paso de los años, su imagen fue cambiando hasta adoptar los rasgos con los que actualmente es identificada, una cintura muy marcada, maquillaje pronunciado, ojos resaltados y una apariencia inspirada directamente en las proporciones de la muñeca.

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Su transformación es relacionada en varias ocasiones con procedimientos estéticos. No obstante, la propia Lukyanova ha afirmado que su aspecto no es resultado de cirugías y ha defendido que lo consiguió mediante estrictas rutinas de ejercicio y alimentación.

Valeria Lukyanova
Valeria Lukyanova.
Foto: tomada de redes.

Las fotografías antiguas ocasionaron que los usuarios en redes sociales volvieran a comparar distintas etapas de su vida; algunos terminaron sorprendidos por las diferencias entre su apariencia de entonces y la que adoptó posteriormente.

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La mujer ucraniana se convirtió en un fenómeno de internet precisamente por esa imagen que la llevó a ser conocida mundialmente bajo el apodo de “Barbie humana”. Sin embargo, no ha sido la única mujer que ha sido llamada de la misma manera.

Valeria Lukyanova
Valeria Lukyanova.
Foto: tomada de redes.

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