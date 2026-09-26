IA ayuda a prevenir accidentes en Colombia: Autos y Motos, 26 de septiembre de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 26 de septiembre de 2026, estos fueron los temas:



Tatiana Calderón hizo historia en NASCAR Brasil , la piloto colombiana se convirtió en la primera mujer en ganar una carrera de la categoría tras imponerse en la segunda competencia disputada en el circuito de Cristais, en Minas Gerais.

, la piloto colombiana se convirtió en la primera mujer en ganar una carrera de la categoría tras imponerse en la segunda competencia disputada en el circuito de Cristais, en Minas Gerais. JMEV lanzó en Colombia la GSX, su primera SUV 100 % eléctrica , el vehículo llega con hasta 610 kilómetros de autonomía bajo ciclo CLTC y un precio de lanzamiento desde $89.990.000. Noel Ardila, gerente general de JMC Colombia, explicó que la apuesta está en ofrecer mayor tamaño y autonomía dentro del segmento de eléctricos de entrada.

, el vehículo llega con hasta 610 kilómetros de autonomía bajo ciclo CLTC y un precio de lanzamiento desde $89.990.000. Noel Ardila, gerente general de JMC Colombia, explicó que la apuesta está en ofrecer mayor tamaño y autonomía dentro del segmento de eléctricos de entrada. Renting Colombia utiliza inteligencia artificial para anticipar accidentes de tránsito , su programa Rutas de Vida combina telemetría, cámaras y análisis de datos para detectar factores como frenadas bruscas, excesos de velocidad o microsueños. Según la compañía, la estrategia ha permitido reducir en 34 % la siniestralidad y opera con más de 20.000 vehículos conectados.

, su programa Rutas de Vida combina telemetría, cámaras y análisis de datos para detectar factores como frenadas bruscas, excesos de velocidad o microsueños. Según la compañía, la estrategia ha permitido reducir en 34 % la siniestralidad y opera con más de 20.000 vehículos conectados. Uber lanzó en Colombia una opción para que mujeres prioricen viajes con conductoras, la función Uber Mujeres comenzó a habilitarse progresivamente en Bogotá, Medellín y Cali y permite activar esta preferencia para viajes inmediatos, reservas o como configuración predeterminada.

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