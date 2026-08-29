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Renault Duster híbrida 4x4 automática llega a Colombia: Autos y Motos, 29 de agosto de 2026

La pasión por el mundo de los vehículos en Autos y Motos del 29 de agosto de 2026.

Autos y Motos - 700 programas
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de ago, 2026

En Autos y Motos de este sábado, 29 de agosto de 2026, estos fueron los temas:

  • Bogotá instalará 18 nuevas cámaras de fotodetección. Los dispositivos estarán ubicados en corredores como las Américas, la NQS y la Avenida El Dorado. Los primeros puntos tendrán una fase pedagógica entre el 4 y el 11 de septiembre y comenzarán a imponer sanciones desde el 12 de septiembre.
  • Renault lanzó en Colombia la nueva Duster Hybrid E-Tech 4x4 automática. La camioneta combina un motor de combustión en el eje delantero con uno eléctrico en el trasero, entrega 150 caballos de potencia y 230 Nm de torque. Colombia es el primer país de Latinoamérica en recibir esta versión, anunciada por $124.990.000.
  • Changan lanzó la nueva Nevo Q05 eléctrica en Colombia. La SUV de cinco puestos ofrece hasta 445 kilómetros de autonomía y llega en dos versiones, con precios desde $79.990.000. La marca espera vender más de 1.000 unidades en el país.
  • Arcfox inició operaciones en Colombia con tres modelos eléctricos. La marca, respaldada por Grupo Magma Automotive, llegó al país con una inversión inicial de 25 millones de dólares y presentó los modelos T1, T5 y S5. Su operación comenzará en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga

Escuche el programa completo aquí:

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