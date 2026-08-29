Renault Duster híbrida 4x4 automática llega a Colombia: Autos y Motos, 29 de agosto de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 29 de agosto de 2026, estos fueron los temas:



Bogotá instalará 18 nuevas cámaras de fotodetección . Los dispositivos estarán ubicados en corredores como las Américas, la NQS y la Avenida El Dorado. Los primeros puntos tendrán una fase pedagógica entre el 4 y el 11 de septiembre y comenzarán a imponer sanciones desde el 12 de septiembre.

. Los dispositivos estarán ubicados en corredores como las Américas, la NQS y la Avenida El Dorado. Los primeros puntos tendrán una fase pedagógica entre el 4 y el 11 de septiembre y comenzarán a imponer sanciones desde el 12 de septiembre. Renault lanzó en Colombia la nueva Duster Hybrid E-Tech 4x4 automática . La camioneta combina un motor de combustión en el eje delantero con uno eléctrico en el trasero, entrega 150 caballos de potencia y 230 Nm de torque . Colombia es el primer país de Latinoamérica en recibir esta versión, anunciada por $124.990.000.

. La camioneta combina un motor de combustión en el eje delantero con uno eléctrico en el trasero, entrega . Colombia es el primer país de Latinoamérica en recibir esta versión, anunciada por Changan lanzó la nueva Nevo Q05 eléctrica en Colombia . La SUV de cinco puestos ofrece hasta 4 45 kilómetros de autonomía y llega en dos versiones, con precios desde $79.990.000 . La marca espera vender más de 1.000 unidades en el país.

. La SUV de cinco puestos ofrece hasta 4 de autonomía y llega en dos versiones, con precios desde . La marca espera vender más de 1.000 unidades en el país. Arcfox inició operaciones en Colombia con tres modelos eléctricos. La marca, respaldada por Grupo Magma Automotive, llegó al país con una inversión inicial de 25 millones de dólares y presentó los modelos T1, T5 y S5. Su operación comenzará en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga

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