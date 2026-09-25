Bla Bla Blu, programa completo del 24 de septiembre de 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este jueves, 24 de septiembre de 2026:



El ilusionista Julián Álvarez habló sobre su show en el teatro Cafam, e l cual será este 26 de septiembre en Bogotá. Además, detalló su faceta como comediante y cómo la combina con la magia.

l cual será este 26 de septiembre en Bogotá. Además, detalló su faceta como comediante y cómo la combina con la magia. El showman, presentador, locutor y animador Amador Padilla realizó un especial de #TBT sobre los éxitos de balneario. De hecho, le preguntó a los oyentes: ¿cuál es la canción que más le recuerda a un paseo de piscina o de playa?