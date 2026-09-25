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Bla Bla Blu, programa completo del 24 de septiembre de 2026

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 24 de septiembre de 2026, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este jueves, 24 de septiembre de 2026:

  • El ilusionista Julián Álvarez habló sobre su show en el teatro Cafam, el cual será este 26 de septiembre en Bogotá. Además, detalló su faceta como comediante y cómo la combina con la magia.
  • El showman, presentador, locutor y animador Amador Padilla realizó un especial de #TBT sobre los éxitos de balneario. De hecho, le preguntó a los oyentes: ¿cuál es la canción que más le recuerda a un paseo de piscina o de playa?

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