Bla Bla Blu, programa completo del 7 de septiembre de 2026

Actualizado: 8 de sept, 2026
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes, 7 de septiembre de 2026:
- La actriz, comediante y escritora Carolina Cuervo habló sobre su participación en el show 'Que nada me quite la paz'. Las personas interesadas la podrán ver en el Teatro Nacional todos los miércoles.
- En la sección 'Historias que merecen ser contadas', la administradora de empresas, diseñadora, inversionista de impacto y fundadora de Conciencia Colectiva, Laura Carrión, explicó cómo las personas pueden servir con conciencia colectiva.