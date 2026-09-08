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Bla Bla Blu, programa completo del 7 de septiembre de 2026

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 7 de septiembre de 2026, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes, 7 de septiembre de 2026:

  • La actriz, comediante y escritora Carolina Cuervo habló sobre su participación en el show 'Que nada me quite la paz'. Las personas interesadas la podrán ver en el Teatro Nacional todos los miércoles.
  • En la sección 'Historias que merecen ser contadas', la administradora de empresas, diseñadora, inversionista de impacto y fundadora de Conciencia Colectiva, Laura Carrión, explicó cómo las personas pueden servir con conciencia colectiva.

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