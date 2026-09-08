Bla Bla Blu, programa completo del 7 de septiembre de 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes, 7 de septiembre de 2026:



La actriz, comediante y escritora Carolina Cuervo habló sobre su participación en el show 'Que nada me quite la paz'. Las personas interesadas la podrán ver en el Teatro Nacional todos los miércoles.

Las personas interesadas la podrán ver en el Teatro Nacional todos los miércoles. En la sección 'Historias que merecen ser contadas', la administradora de empresas, diseñadora, inversionista de impacto y fundadora de Conciencia Colectiva, Laura Carrión, explicó cómo las personas pueden servir con conciencia colectiva.