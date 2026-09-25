Colombia estrena capitán y nuevo 10: 25 septiembre 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este viernes:



Jhon Arias heredará la camiseta número 10 de la Selección Colombia en el próximo amistoso, mientras Davinson Sánchez será el nuevo capitán del equipo en este comienzo de ciclo después de la salida de varios referentes. La tricolor se medirá este sábado ante México en Baltimore.

en este comienzo de ciclo después de la salida de varios referentes. La tricolor se medirá este sábado ante México en Baltimore. Néstor Lorenzo aseguró que Colombia mantendrá su idea de juego durante la renovación . El técnico explicó que pueden cambiar el sistema o el plan para determinados partidos, pero quiere conservar una selección protagonista, con posesión y vocación ofensiva. También pidió paciencia con los nuevos convocados y aseguró que deben ganarse su lugar cuando regresen los habituales titulares.

. El técnico explicó que pueden cambiar el sistema o el plan para determinados partidos, pero quiere conservar una selección protagonista, con posesión y vocación ofensiva. También pidió paciencia con los nuevos convocados y aseguró que deben ganarse su lugar cuando regresen los habituales titulares. Alberto Gamero explicó cómo Millonarios consiguió el empate frente a Atlético Nacional en Medellín . El entrenador detalló los ajustes realizados para cerrar la salida del verde, defendió que su equipo buscó el partido y respondió a la afirmación de Lucas González de que Millonarios había conseguido el punto “con muy poco”.

. El entrenador detalló los ajustes realizados para cerrar la salida del verde, defendió que su equipo buscó el partido y respondió a la afirmación de Lucas González de que Millonarios había conseguido el punto “con muy poco”. Juan Guillermo Cuadrado todavía no tiene asegurado su debut con Millonarios . Gamero explicó que el jugador no presenta una lesión, sino molestias propias del reacondicionamiento después de un periodo prolongado sin competencia, y dejó abierta la posibilidad de utilizarlo frente a Medellín si evoluciona bien.

. Gamero explicó que el jugador no presenta una lesión, sino molestias propias del reacondicionamiento después de un periodo prolongado sin competencia, y dejó abierta la posibilidad de utilizarlo frente a Medellín si evoluciona bien. México comenzará ante Colombia la era de Rafa Márquez como seleccionador. El periodista mexicano Gustavo Mendoza explicó que el equipo azteca afronta el partido con varias ausencias y que el nuevo entrenador todavía debe construir su idea, aunque contará con jóvenes como Gilberto Mora y recuperará a Hirving ‘Chucky’ Lozano.

El periodista mexicano Gustavo Mendoza explicó que el equipo azteca afronta el partido con varias ausencias y que el nuevo entrenador todavía debe construir su idea, aunque contará con jóvenes como Gilberto Mora y recuperará a Hirving ‘Chucky’ Lozano. Colombia femenina Sub-20 buscará este sábado el tercer puesto del Mundial, mientras Deportivo Cali recibirá a Santa Fe en la vuelta de la final de la liga femenina después de ganar 3-2 el primer encuentro. La programación del fútbol colombiano también generó cuestionamientos porque Junior-Medellín coincidirá parcialmente con el partido de la selección de mayores.

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