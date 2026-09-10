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James y Cuadrado muy cerca del FPC: 10 de septiembre del 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo de este jueves.

Podcast Blog Deportivo
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Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este jueves:

  • James Rodríguez muy cerca de Atlético Nacional. El colombiano rechazó la propuesta del Avellino de la Serie B italiana y tiene prevista una reunión en Medellín para avanzar en su llegada al conjunto verdolaga que todavía tiene un cupo libre de inscripción de los 25 que reglamenta la Dimayor.
  • Juan Guillermo Cuadrado está cerca de convertirse en jugador de Millonarios. El club habría alcanzado un acuerdo de palabra con el futbolista y esperaba su llegada a Bogotá para formalizar la vinculación. Cuadrado había sostenido previamente conversaciones con Independiente Medellín, pero la negociación con el conjunto embajador tomó fuerza.
  • Luis Amaranto Perea destacó la evolución del Medellín tras el 4-1 sobre Pasto. El técnico explicó que el equipo sigue adaptándose a su propuesta después de casi dos años trabajando bajo otra idea de juego y resaltó la influencia de Juan Fernando Quintero en el funcionamiento ofensivo.
  • El técnico del DIM también confirmó el interés del por Jackson Martínez. El entrenador aseguró que habló con el delantero y que le gustaría contar con él, aunque dejó claro que su posible regreso dependerá de cómo responda físicamente después de varios años sin competir al máximo nivel y de sus problemas de tobillo.
  • David González explicó las claves del buen momento del América de Cali. El líder de la Liga Colombiana acumula 20 puntos y ya está en cuartos de final de Copa Colombia. El técnico resaltó el funcionamiento colectivo, la recuperación de varias individualidades y una metodología en la que procura manejar de manera diferente a cada futbolista.

Reviva el programa completo de Blog Deportivo aquí:

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