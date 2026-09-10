James y Cuadrado muy cerca del FPC: 10 de septiembre del 2026 - Blog Deportivo, programa completo

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James Rodríguez muy cerca de Atlético Nacional. El colombiano rechazó la propuesta del Avellino de la Serie B italiana y tiene prevista una reunión en Medellín para avanzar en su llegada al conjunto verdolaga que todavía tiene un cupo libre de inscripción de los 25 que reglamenta la Dimayor.

El colombiano rechazó la propuesta del Avellino de la Serie B italiana y tiene prevista una reunión en Medellín para avanzar en su llegada al conjunto verdolaga que todavía tiene un cupo libre de inscripción de los 25 que reglamenta la Dimayor. Juan Guillermo Cuadrado está cerca de convertirse en jugador de Millonarios . El club habría alcanzado un acuerdo de palabra con el futbolista y esperaba su llegada a Bogotá para formalizar la vinculación. Cuadrado había sostenido previamente conversaciones con Independiente Medellín, pero la negociación con el conjunto embajador tomó fuerza.

. El club habría alcanzado un acuerdo de palabra con el futbolista y esperaba su llegada a Bogotá para formalizar la vinculación. Cuadrado había sostenido previamente conversaciones con Independiente Medellín, pero la negociación con el conjunto embajador tomó fuerza. Luis Amaranto Perea destacó la evolución del Medellín tras el 4-1 sobre Pasto . El técnico explicó que el equipo sigue adaptándose a su propuesta después de casi dos años trabajando bajo otra idea de juego y resaltó la influencia de Juan Fernando Quintero en el funcionamiento ofensivo.

. El técnico explicó que el equipo sigue adaptándose a su propuesta después de casi dos años trabajando bajo otra idea de juego y resaltó la influencia de Juan Fernando Quintero en el funcionamiento ofensivo. El técnico del DIM también confirmó el interés del por Jackson Martínez . El entrenador aseguró que habló con el delantero y que le gustaría contar con él, aunque dejó claro que su posible regreso dependerá de cómo responda físicamente después de varios años sin competir al máximo nivel y de sus problemas de tobillo.

. El entrenador aseguró que habló con el delantero y que le gustaría contar con él, aunque dejó claro que su posible regreso dependerá de cómo responda físicamente después de varios años sin competir al máximo nivel y de sus problemas de tobillo. David González explicó las claves del buen momento del América de Cali. El líder de la Liga Colombiana acumula 20 puntos y ya está en cuartos de final de Copa Colombia. El técnico resaltó el funcionamiento colectivo, la recuperación de varias individualidades y una metodología en la que procura manejar de manera diferente a cada futbolista.

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