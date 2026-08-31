Lionel Messi se retira de la Selección Argentina: 31 de agosto de 2026 - Blog Deportivo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este lunes:



Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina. El capitán cerró una etapa de más de 20 años con la albiceleste después de 207 partidos y 125 goles . La decisión, que había tomado semanas atrás, generó numerosas reacciones en Argentina sobre su lugar entre los grandes jugadores de la historia.

anunció su retiro de la Selección Argentina. . La decisión, que había tomado semanas atrás, generó numerosas reacciones en Argentina sobre su lugar entre los grandes jugadores de la historia. Alfredo Arias dejó de ser técnico del Junior de Barranquilla. El entrenador uruguayo salió del cargo después de un inicio de campeonato sin victorias, pese a haber conquistado dos títulos de liga con el club. La dirigencia estaba dividida sobre su continuidad y Sebastián Viera y Alberto Gamero aparecen entre los principales candidatos para reemplazarlo.

dejó de ser técnico del Junior de Barranquilla. El entrenador uruguayo salió del cargo después de un inicio de campeonato sin victorias, pese a haber conquistado dos títulos de liga con el club. La dirigencia estaba dividida sobre su continuidad y Sebastián Viera y Alberto Gamero aparecen entre los principales candidatos para reemplazarlo. Julio Comesaña habló sobre la salida de Alfredo Arias y las exigencias de dirigir al Junior. El histórico entrenador consideró que debió existir alguna situación adicional a los resultados para que la dirigencia tomara la decisión y recordó que en Barranquilla el rendimiento del equipo tiene un impacto directo en el ánimo de la hinchada. También descartó regresar a dirigir y aseguró que esa etapa de su carrera está cerrada.

habló sobre la salida de Alfredo Arias y las exigencias de dirigir al Junior. El histórico entrenador consideró que debió existir alguna situación adicional a los resultados para que la dirigencia tomara la decisión y recordó que en Barranquilla el rendimiento del equipo tiene un impacto directo en el ánimo de la hinchada. También descartó regresar a dirigir y aseguró que esa etapa de su carrera está cerrada. Atlético Bucaramanga reclamó los puntos frente al Deportivo Cali. El encuentro terminó 1-1 en Palmaseca, pero el club santandereano presentó videos con los que busca demostrar que el juego se reanudó pese a que todavía había personas dentro del terreno de juego.

reclamó los puntos frente al Deportivo Cali. El encuentro terminó 1-1 en Palmaseca, pero el club santandereano presentó videos con los que busca demostrar que el juego se reanudó pese a que todavía había personas dentro del terreno de juego. Atlético Nacional goleó 5-1 a Alianza en Valledupar. El equipo de Lucas González mostró uno de sus mejores rendimientos del campeonato y quedó segundo en la tabla, mientras la derrota le costó el cargo al técnico de Alianza.

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