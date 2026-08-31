Lionel Messi se retira de la Selección Argentina: 31 de agosto de 2026 - Blog Deportivo

Actualizado: 31 de ago, 2026
Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este lunes:
- Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina. El capitán cerró una etapa de más de 20 años con la albiceleste después de 207 partidos y 125 goles. La decisión, que había tomado semanas atrás, generó numerosas reacciones en Argentina sobre su lugar entre los grandes jugadores de la historia.
- Alfredo Arias dejó de ser técnico del Junior de Barranquilla. El entrenador uruguayo salió del cargo después de un inicio de campeonato sin victorias, pese a haber conquistado dos títulos de liga con el club. La dirigencia estaba dividida sobre su continuidad y Sebastián Viera y Alberto Gamero aparecen entre los principales candidatos para reemplazarlo.
- Julio Comesaña habló sobre la salida de Alfredo Arias y las exigencias de dirigir al Junior. El histórico entrenador consideró que debió existir alguna situación adicional a los resultados para que la dirigencia tomara la decisión y recordó que en Barranquilla el rendimiento del equipo tiene un impacto directo en el ánimo de la hinchada. También descartó regresar a dirigir y aseguró que esa etapa de su carrera está cerrada.
- Atlético Bucaramanga reclamó los puntos frente al Deportivo Cali. El encuentro terminó 1-1 en Palmaseca, pero el club santandereano presentó videos con los que busca demostrar que el juego se reanudó pese a que todavía había personas dentro del terreno de juego.
- Atlético Nacional goleó 5-1 a Alianza en Valledupar. El equipo de Lucas González mostró uno de sus mejores rendimientos del campeonato y quedó segundo en la tabla, mientras la derrota le costó el cargo al técnico de Alianza.
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