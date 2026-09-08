Santa Fe quiere repetir la hazaña: 8 de septiembre del 2026, Blog Deportivo programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este martes:



Independiente Santa Fe recibe a Vasco da Gama por los cuartos de final de la Copa Sudamericana . El equipo de Pablo Repetto abre la serie en El Campín antes de definir la clasificación en Río de Janeiro. Vasco llegó a Bogotá sin varios de sus habituales titulares y mientras atraviesa una complicada situación en el Brasileirao, donde pelea por evitar el descenso.

. El equipo de Pablo Repetto abre la serie en El Campín antes de definir la clasificación en Río de Janeiro. Vasco llegó a Bogotá sin varios de sus habituales titulares y mientras atraviesa una complicada situación en el Brasileirao, donde pelea por evitar el descenso. Nelson ‘El Rolo’ Flórez recordó la histórica clasificación de Santa Fe ante Vasco da Gama en 1996. El exfutbolista, encargado de convertir el último penal de aquella serie, recordó la fortaleza del equipo brasileño de esa época y aseguró que el actual Santa Fe tiene argumentos para volver a competir de igual a igual. También destacó la importancia de sacar una buena ventaja como local antes de viajar a Brasil.

El exfutbolista, encargado de convertir el último penal de aquella serie, recordó la fortaleza del equipo brasileño de esa época y aseguró que el actual Santa Fe tiene argumentos para volver a competir de igual a igual. También destacó la importancia de sacar una buena ventaja como local antes de viajar a Brasil. James Rodríguez aparece en el radar del Avellino de la Serie B italiana . La posibilidad nació a través de un agente cercano al colombiano y el club prepara una propuesta formal para intentar contratarlo por una temporada. El principal obstáculo es económico, por lo que Avellino busca respaldo de patrocinadores para acercarse a las pretensiones salariales del '10’.

. La posibilidad nació a través de un agente cercano al colombiano y el club prepara una propuesta formal para intentar contratarlo por una temporada. El principal obstáculo es económico, por lo que Avellino busca respaldo de patrocinadores para acercarse a las pretensiones salariales del '10’. La posible llegada de Juan Guillermo Cuadrado al Medellín perdió fuerza . Las conversaciones estaban avanzadas, pero el hecho de que el jugador entrenara recientemente con Atlético Nacional y que el club verde publicara imágenes generó molestia en sectores cercanos al DIM. La negociación no estaría completamente caída, aunque sí se enfrió.

. Las conversaciones estaban avanzadas, pero el hecho de que el jugador entrenara recientemente con Atlético Nacional y que el club verde publicara imágenes generó molestia en sectores cercanos al DIM. La negociación no estaría completamente caída, aunque sí se enfrió. Gustavo Puerta marcó su primer gol con Olympiacos . El mediocampista colombiano anotó en la Copa de Grecia frente al Volos después de una asistencia del mexicano Armando ‘Hormiga’ González , en uno de sus primeros partidos con el conjunto griego.

. El mediocampista colombiano anotó en la Copa de Grecia frente al Volos después de una asistencia del mexicano , en uno de sus primeros partidos con el conjunto griego. Atlético Nacional eliminó al Deportivo Cali y puso presión sobre Rafael Dudamel. La derrota dejó nuevamente cuestionado al entrenador azucarero, aunque seguirá al frente del equipo para el próximo partido frente a Millonarios. Nacional avanzó a la siguiente fase y espera rival entre Medellín y Pasto.

Reviva el programa completo de Blog Deportivo aquí: