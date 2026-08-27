Santa Fe silencia el Monumental y echa a Coudet: 27 de agosto de 2026 - Blog Deportivo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este jueves:



Independiente Santa Fe eliminó a River Plate y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El partido en el Monumental terminó 1-1 y la clasificación se definió en una extensa tanda de penaltis. Weimar Asprilla fue protagonista al atajar uno de los cobros y convertir el penalti definitivo que selló el paso del equipo colombiano.

y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El partido en el Monumental terminó 1-1 y la clasificación se definió en una extensa tanda de penaltis. Weimar Asprilla fue protagonista al atajar uno de los cobros y convertir el penalti definitivo que selló el paso del equipo colombiano. Eduardo ‘Chacho’ Coudet dejó de ser técnico de River Plate tras la eliminación ante Santa Fe. El entrenador comunicó su decisión de dar un paso al costado y la dirigencia aceptó su salida. Leonardo Ponzio y Marcelo Escudero asumirán de manera interina mientras el club define a su nuevo entrenador.

tras la eliminación ante Santa Fe. El entrenador comunicó su decisión de dar un paso al costado y la dirigencia aceptó su salida. Leonardo Ponzio y Marcelo Escudero asumirán de manera interina mientras el club define a su nuevo entrenador. Santa Fe enfrentará a Vasco da Gama en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El partido de ida se disputará el martes 8 de septiembre en El Campín y la vuelta será una semana después, el 15 de septiembre, en Río de Janeiro.

en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El partido de ida se disputará el martes 8 de septiembre en El Campín y la vuelta será una semana después, el 15 de septiembre, en Río de Janeiro. Rubén Flotta , exjugador argentino de Santa Fe, destacó el orden táctico del equipo de Pablo Repetto ante River. El exfutbolista señaló que el conjunto argentino dominó durante buena parte del primer tiempo, pero no logró concretar sus oportunidades, mientras Santa Fe consiguió reorganizarse y llevar la serie hasta los penaltis.

, exjugador argentino de Santa Fe, destacó el orden táctico del equipo de Pablo Repetto ante River. El exfutbolista señaló que el conjunto argentino dominó durante buena parte del primer tiempo, pero no logró concretar sus oportunidades, mientras Santa Fe consiguió reorganizarse y llevar la serie hasta los penaltis. América de Cali goleó a Junior y profundizó el mal comienzo del bicampeón. El equipo vallecaucano marcó cuatro goles y pudo ampliar la diferencia ante un Junior que todavía no gana en la liga colombiana.

y profundizó el mal comienzo del bicampeón. El equipo vallecaucano marcó cuatro goles y pudo ampliar la diferencia ante un Junior que todavía no gana en la liga colombiana. Atlético Nacional derrotó 2-1 al Deportivo Cali. El equipo de Lucas González volvió a sumar de a tres y mostró avances en su funcionamiento, aunque el entrenador reconoció que todavía está lejos del fútbol que pretende implementar

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