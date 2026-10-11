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La IA redefine los dispositivos de sus usuarios: 11 de octubre de 2026 - Blu 4.0

La inteligencia artificial redefine el empleo, los negocios y la vida diaria, mientras expertos explican cómo adaptarse a esta transformación tecnológica global.

Juan Manuel Ramírez, director de Blu 4.0
Juan Manuel Ramírez, director de Blu 4.0
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados en la emisión del domingo 11 de octubre de 2026:

  • Héctor Chaparro (Representante a la Cámara): Debate sobre la propuesta de flexibilización o eliminación de la tasa de usura para bancarizar a más ciudadanos, combatir el "gota a gota" e impulsar la educación financiera
  • Mauricio Restrepo (CEO de Nubant): Innovación textil sostenible mediante "Piel de café", una tela creada a partir de residuos de cáscara de café en alianza con recolectoras del Huila
  • Ever Montero (Presidente de Fecoljuegos): Análisis sobre las consecuencias de prohibir las apuestas en línea en Brasil y la necesidad de un marco regulatorio sólido frente al mercado ilegal en Colombia
  • Diego Tovar y María Eugenia Rey (Directivos de ICG Latam): Retos en la alfabetización e integración estratégica de la inteligencia artificial en las empresas mediante un modelo de consultoría enfocado en capacidades
  • Carolina López (Gerente Técnica de Sax Group Latam): Pautas sobre gestión de riesgos, prevención y planes de contingencia para empresas y hogares de cara al Simulacro Nacional
  • Mateo Figueroa (Gerente General de HP para Latinoamérica): Aplicación práctica de la inteligencia artificial, agentes autónomos y tecnología AIPC para mejorar la productividad en las PYMES
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