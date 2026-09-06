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Las novedades de Andicom 2026: 6 de septiembre de 2026 - Blu 4.0

La inteligencia artificial redefine el empleo, los negocios y la vida diaria, mientras expertos explican cómo adaptarse a esta transformación tecnológica global.

Juan Manuel Ramírez, director de Blu 4.0
Juan Manuel Ramírez, director de Blu 4.0
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

Estos fueron los temas tratados en la emisión del domingo 6 de septiembre de 2026:

  • Pilar Manchon, directora de Estrategia de Investigación en Inteligencia Artificial de Google
  • Horacio Contreras, director de Innovación y Transformación Digital de Huawei para América Latina
  • Freddy Vega, CEO de Platzi
  • Diego Gonzalez, secretario del Senado de la República
  • Simbad Ceballos, CEO de Olimpia
  • John Santafe, CEO de Outsourcing BPO
  • Wilson Calderon, director técnico de ManageEngine para América Latina

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