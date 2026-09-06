Las novedades de Andicom 2026: 6 de septiembre de 2026 - Blu 4.0

Actualizado: 6 de sept, 2026
Estos fueron los temas tratados en la emisión del domingo 6 de septiembre de 2026:
- Pilar Manchon, directora de Estrategia de Investigación en Inteligencia Artificial de Google
- Horacio Contreras, director de Innovación y Transformación Digital de Huawei para América Latina
- Freddy Vega, CEO de Platzi
- Diego Gonzalez, secretario del Senado de la República
- Simbad Ceballos, CEO de Olimpia
- John Santafe, CEO de Outsourcing BPO
- Wilson Calderon, director técnico de ManageEngine para América Latina