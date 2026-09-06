Las novedades de Andicom 2026: 6 de septiembre de 2026 - Blu 4.0

Estos fueron los temas tratados en la emisión del domingo 6 de septiembre de 2026:



Pilar Manchon, directora de Estrategia de Investigación en Inteligencia Artificial de Google

Horacio Contreras, director de Innovación y Transformación Digital de Huawei para América Latina

Freddy Vega, CEO de Platzi

Diego Gonzalez, secretario del Senado de la República

Simbad Ceballos, CEO de Olimpia

John Santafe, CEO de Outsourcing BPO

Wilson Calderon, director técnico de ManageEngine para América Latina