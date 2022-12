El 80 % de las calles de Bogotá están en pésimo o regular estado: Contraloría

Al menos el 80 por ciento de las calles en Bogotá tiene algún tipo de daño y para repararlas se necesitarían 6 billones de pesos, según el Distrito.



La Contraloría de Bogotá asegura que poco se ha avanzado. Aunque existe un convenio desde 2012 para intervenir 2.033 tramos viales, la entidad denuncia que apenas han iniciado 562 obras y solo han finalizado 282. Lea también: IDU se compromete a tapar huecos de vías arteriales de Bogotá en 4 meses



El contralor distrital, Diego Ardila, dijo que no entiende “cómo se quejan los funcionarios de la falta de recursos pero con los pocos recursos que tienen a su disposición no se ejecuta y no hay planeación”. Lea también: La solución para Bogotá no es construir nuevas vías: Distrito



San Cristóbal, Fontibón, Antonio Nariño, Kennedy y Engativá, entre otras, son las localidades más afectadas por afectación en sus vías.