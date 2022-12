Fue sepultada la niña de tres años asesinada por su padre

de haberla llevado a su casa en el barrio Alameda, de la localidad de Fontibón en Bogotá.

Los hechos ocurrieron el jueves pasado, cuando el padre asesinó a su hija al llevarla a la casa de su madre porque, según la mujer, esta decidió dejarlo por antecedentes de comportamiento violento.

“Me dio mucho susto. El me comenzó a decir que si me había despedido de la niña y que no me preocupara porque por la niña no iba a tener que sufrir más. Hagan lo que hagan a mi nadie me va a devolver a mi bebé”, agregó la madre.

Leonardo Galindo, autor del asesinato, se encuentra en la cárcel y las autoridades dicen que podría enfrentar una pena de hasta 40 años.