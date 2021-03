13 marzo de 2021 - Casa BLU, programa completo

Este sábado Casa BLU, hablamos con Yenny Saldarriaga, experta en finanzas, sobre cómo aprender a armar el presupuesto para la casa.

“Lo que no se mide, no se controla y lo que no se controla se pierde, en este caso la economía”, afirmó.

Escuche también al actor, director y presentador de teatro y televisión, Alí Humar, quien nos contó sobre su libro 'Ya que me acuerdo'.

La casa se ha convertido hasta en gimnasio para muchos, por eso Fabio Afanador, máster training en entrenamiento personal y funcional, nos compartió las mejores opciones para ejercitarse en casa.

