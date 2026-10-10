Ayudas para pagar arriendo y ahorrar para vivienda: Casa Blu del 10 de octubre de 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 10 de octubre de 2026:



Vanessa Velasco, secretaria de Hábitat de Bogotá, explicó los programas que tiene el Distrito para apoyar a las familias que buscan comprar, arrendar o mejorar una vivienda. Entre las alternativas mencionó subsidios para facilitar el cierre financiero, reducir hasta en un 30 % la cuota del crédito durante cuatro años y apoyar el pago del arriendo mientras las familias ahorran para la cuota inicial. También señaló que los requisitos cambian según cada programa y recordó que, para adquisición, entre las condiciones generales están no superar los cuatro salarios mínimos de ingresos, no ser propietario de vivienda y no haber ejecutado previamente un subsidio de Hábitat.

Entre las alternativas mencionó subsidios para facilitar el cierre financiero, reducir hasta en un 30 % la cuota del crédito durante cuatro años y apoyar el pago del arriendo mientras las familias ahorran para la cuota inicial. También señaló que los requisitos cambian según cada programa y recordó que, para adquisición, entre las condiciones generales están no superar los cuatro salarios mínimos de ingresos, no ser propietario de vivienda y no haber ejecutado previamente un subsidio de Hábitat. Luz Mery Barragán, subdirectora del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud (IETS), presentó un tablero interactivo de salud mental que reúne 44 recursos disponibles en Colombia para acceder a orientación psicológica, primeros auxilios psicológicos, acompañamiento emocional y apoyo durante procesos de duelo. La herramienta permite consultar las opciones por municipio. Barragán explicó que señales como problemas persistentes de sueño, pensamientos repetitivos, preocupación constante o sentir la necesidad de ser escuchado pueden indicar que es momento de buscar acompañamiento, y señaló que la autoexigencia, la inmediatez y el intentar cumplir múltiples roles al mismo tiempo también están afectando el bienestar emocional.

La herramienta permite consultar las opciones por municipio. Barragán explicó que señales como problemas persistentes de sueño, pensamientos repetitivos, preocupación constante o sentir la necesidad de ser escuchado pueden indicar que es momento de buscar acompañamiento, y señaló que la autoexigencia, la inmediatez y el intentar cumplir múltiples roles al mismo tiempo también están afectando el bienestar emocional. Manuela Arango Uribe, directora de Alma Fundación presentó Alerta Rosa, una aplicación gratuita de seguridad para mujeres que permite registrar tres contactos de confianza y enviarles una alerta de emergencia con la ubicación de la usuaria a través de WhatsApp y correo electrónico. La herramienta nació como apoyo para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, pero actualmente también está dirigida a situaciones de riesgo, accidentes o emergencias de salud. Arango señaló que la aplicación ya cuenta con alrededor de 1.800 usuarias y aclaró que funciona como un canal de aviso, aunque no puede garantizar que los contactos de emergencia respondan inmediatamente.

Escuche el programa completo aquí: