Ayudas para pagar arriendo y ahorrar para vivienda: Casa Blu del 10 de octubre de 2026

Actualizado: 10 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 10 de octubre de 2026:
- Vanessa Velasco, secretaria de Hábitat de Bogotá, explicó los programas que tiene el Distrito para apoyar a las familias que buscan comprar, arrendar o mejorar una vivienda. Entre las alternativas mencionó subsidios para facilitar el cierre financiero, reducir hasta en un 30 % la cuota del crédito durante cuatro años y apoyar el pago del arriendo mientras las familias ahorran para la cuota inicial. También señaló que los requisitos cambian según cada programa y recordó que, para adquisición, entre las condiciones generales están no superar los cuatro salarios mínimos de ingresos, no ser propietario de vivienda y no haber ejecutado previamente un subsidio de Hábitat.
- Luz Mery Barragán, subdirectora del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud (IETS), presentó un tablero interactivo de salud mental que reúne 44 recursos disponibles en Colombia para acceder a orientación psicológica, primeros auxilios psicológicos, acompañamiento emocional y apoyo durante procesos de duelo. La herramienta permite consultar las opciones por municipio. Barragán explicó que señales como problemas persistentes de sueño, pensamientos repetitivos, preocupación constante o sentir la necesidad de ser escuchado pueden indicar que es momento de buscar acompañamiento, y señaló que la autoexigencia, la inmediatez y el intentar cumplir múltiples roles al mismo tiempo también están afectando el bienestar emocional.
- Manuela Arango Uribe, directora de Alma Fundación presentó Alerta Rosa, una aplicación gratuita de seguridad para mujeres que permite registrar tres contactos de confianza y enviarles una alerta de emergencia con la ubicación de la usuaria a través de WhatsApp y correo electrónico. La herramienta nació como apoyo para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, pero actualmente también está dirigida a situaciones de riesgo, accidentes o emergencias de salud. Arango señaló que la aplicación ya cuenta con alrededor de 1.800 usuarias y aclaró que funciona como un canal de aviso, aunque no puede garantizar que los contactos de emergencia respondan inmediatamente.
Escuche el programa completo aquí: