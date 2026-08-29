Emprendedoras colombianas innovan en salud: Casa Blu del 29 de agosto de 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 29 de agosto de 2026:



Sandra Villanueva , gerente general de Metrocuadrado, presentó Un Techo Seguro para Colombia, iniciativa creada para facilitar la búsqueda de vivienda a las familias afectadas por el terremoto. La plataforma habilitó hasta el 15 de octubre cupos ilimitados de publicación para inmobiliarias con oferta en las zonas afectadas. También hizo un llamado a los propietarios para evitar incrementos excesivos en los arriendos ante el aumento de la demanda.

, gerente general de Metrocuadrado, presentó Un Techo Seguro para Colombia, iniciativa creada para facilitar la búsqueda de vivienda a las familias afectadas por el terremoto. La plataforma habilitó hasta el 15 de octubre cupos ilimitados de publicación para inmobiliarias con oferta en las zonas afectadas. También hizo un llamado a los propietarios para evitar incrementos excesivos en los arriendos ante el aumento de la demanda. María Artunduaga , fundadora de Samay, habló sobre el desarrollo de tecnología aplicada a la detección temprana de enfermedades pulmonares. Su emprendimiento utiliza inteligencia artificial y tecnología acústica para realizar evaluaciones respiratorias con dispositivos portátiles y fue seleccionado entre los ganadores latinoamericanos del Women Entrepreneurs Award 2026 de la Fundación Bayer.

, fundadora de Samay, habló sobre el desarrollo de tecnología aplicada a la detección temprana de enfermedades pulmonares. Su emprendimiento utiliza inteligencia artificial y tecnología acústica para realizar evaluaciones respiratorias con dispositivos portátiles y fue seleccionado entre los ganadores latinoamericanos del Women Entrepreneurs Award 2026 de la Fundación Bayer. Ximena Ruget , vinculada al desarrollo de Glya, explicó cómo la tecnología puede contribuir al seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas mediante inteligencia artificial, dispositivos conectados y herramientas para recopilar información de salud fuera del consultorio. Glya también fue uno de los emprendimientos latinoamericanos reconocidos en el Women Entrepreneurs Award 2026.

, vinculada al desarrollo de Glya, explicó cómo la tecnología puede contribuir al seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas mediante inteligencia artificial, dispositivos conectados y herramientas para recopilar información de salud fuera del consultorio. Glya también fue uno de los emprendimientos latinoamericanos reconocidos en el Women Entrepreneurs Award 2026. Fonseca, cantautor colombiano, habló sobre Marea Viva, por el Chocó de mañana, movimiento que busca mantener la ayuda al departamento más allá de la atención inmediata por el terremoto y apoyar su reconstrucción a mediano y largo plazo. La campaña plantea fortalecer la vivienda sismorresistente, emplear maestros de obra y proveedores locales y movilizar recursos para las comunidades afectadas.

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