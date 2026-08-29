Emprendedoras colombianas innovan en salud: Casa Blu del 29 de agosto de 2026

Actualizado: 29 de ago, 2026
Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 29 de agosto de 2026:
- Sandra Villanueva, gerente general de Metrocuadrado, presentó Un Techo Seguro para Colombia, iniciativa creada para facilitar la búsqueda de vivienda a las familias afectadas por el terremoto. La plataforma habilitó hasta el 15 de octubre cupos ilimitados de publicación para inmobiliarias con oferta en las zonas afectadas. También hizo un llamado a los propietarios para evitar incrementos excesivos en los arriendos ante el aumento de la demanda.
- María Artunduaga, fundadora de Samay, habló sobre el desarrollo de tecnología aplicada a la detección temprana de enfermedades pulmonares. Su emprendimiento utiliza inteligencia artificial y tecnología acústica para realizar evaluaciones respiratorias con dispositivos portátiles y fue seleccionado entre los ganadores latinoamericanos del Women Entrepreneurs Award 2026 de la Fundación Bayer.
- Ximena Ruget, vinculada al desarrollo de Glya, explicó cómo la tecnología puede contribuir al seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas mediante inteligencia artificial, dispositivos conectados y herramientas para recopilar información de salud fuera del consultorio. Glya también fue uno de los emprendimientos latinoamericanos reconocidos en el Women Entrepreneurs Award 2026.
- Fonseca, cantautor colombiano, habló sobre Marea Viva, por el Chocó de mañana, movimiento que busca mantener la ayuda al departamento más allá de la atención inmediata por el terremoto y apoyar su reconstrucción a mediano y largo plazo. La campaña plantea fortalecer la vivienda sismorresistente, emplear maestros de obra y proveedores locales y movilizar recursos para las comunidades afectadas.
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