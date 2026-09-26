Esto es lo que cambia con la reforma pensional: Casa Blu del 26 de septiembre de 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 26 de septiembre de 2026:



Pablo Andrés Rengifo, socio fundador de Lex 42 Abogados y Asociados, explicó los derechos de quienes tienen un negocio en un local arrendado . Señaló que, cuando un comerciante ha ocupado el mismo inmueble durante más de dos años consecutivos, el Código de Comercio contempla el derecho a la renovación del contrato, salvo excepciones como el incumplimiento en el pago, que el propietario necesite el inmueble para un uso propio o que deba realizar obras que requieran desocuparlo.

. Señaló que, cuando un comerciante ha ocupado el mismo inmueble durante más de dos años consecutivos, el Código de Comercio contempla el derecho a la renovación del contrato, salvo excepciones como el incumplimiento en el pago, que el propietario necesite el inmueble para un uso propio o que deba realizar obras que requieran desocuparlo. Aura María Mendoza Afanador, abogada laboral y pensional habló sobre los principales cambios que traerá la reforma pensional y las diferencias frente al sistema de la Ley 100 . Explicó cómo se distribuirían los aportes entre Colpensiones y las administradoras del componente de ahorro individual para quienes superen determinado nivel de ingresos, así como los posibles efectos sobre el valor de la pensión. También destacó beneficios previstos para personas de menores ingresos y para mujeres con hijos, quienes podrán reducir semanas requeridas bajo determinadas condiciones.

. Explicó cómo se distribuirían los aportes entre Colpensiones y las administradoras del componente de ahorro individual para quienes superen determinado nivel de ingresos, así como los posibles efectos sobre el valor de la pensión. También destacó beneficios previstos para personas de menores ingresos y para mujeres con hijos, quienes podrán reducir semanas requeridas bajo determinadas condiciones. Ana María Hoyos, actriz y presentadora, presentó su libro 'Mi mamá tuvo la culpa', en el que aborda las heridas que pueden surgir de la relación entre madres e hijas y cómo experiencias de la infancia pueden reflejarse posteriormente en relaciones de pareja, familiares o laborales. Hoyos contó parte de su propia historia con su madre y explicó que su propuesta no busca asignar culpables, sino comprender lo vivido y asumir en la adultez la responsabilidad sobre la manera de relacionarse con esas heridas.

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