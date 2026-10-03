Señales para cuidar el corazón antes de que sea tarde: Casa Blu del 3 de octubre de 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 3 de octubre de 2026:



Roberto Cáceres, director general de Colliers Colombia, analizó la transformación del mercado inmobiliario corporativo después de la pandemia y explicó que el trabajo híbrido se consolidó, pero también cambió la manera de diseñar las oficinas, con más espacios colaborativos y mejores condiciones para quienes sí necesitan trabajar presencialmente. Señaló que la vacancia de oficinas en Colombia, que llegó a ubicarse entre 25 % y 30 % después de la pandemia, hoy ronda el 5 %, por lo que considera que existe una oportunidad para invertir, aunque insistió en revisar muy bien la ubicación, la administración del inmueble y el momento del mercado. También recordó que la inversión inmobiliaria debe pensarse a largo plazo y puede requerir esperar varios años para obtener una valorización atractiva.

y explicó que el trabajo híbrido se consolidó, pero también cambió la manera de diseñar las oficinas, con más espacios colaborativos y mejores condiciones para quienes sí necesitan trabajar presencialmente. Señaló que la vacancia de oficinas en Colombia, que llegó a ubicarse entre 25 % y 30 % después de la pandemia, hoy ronda el 5 %, por lo que considera que existe una oportunidad para invertir, aunque insistió en revisar muy bien la ubicación, la administración del inmueble y el momento del mercado. También recordó que la inversión inmobiliaria debe pensarse a largo plazo y puede requerir esperar varios años para obtener una valorización atractiva. El Dr. Alejandro Sánchez, cardiólogo intervencionista de Medtronic, habló sobre la importancia de la prevención cardiovascular y recordó que muchas enfermedades del corazón pueden detectarse antes de que aparezcan síntomas. Recomendó controlar regularmente la presión arterial, especialmente después de los 40 años o cuando existen antecedentes familiares, además de revisar niveles de colesterol, triglicéridos, azúcar y función renal. También advirtió sobre factores de riesgo como el tabaquismo, el sedentarismo, el consumo frecuente de alimentos procesados y el estrés, y explicó que existen tratamientos cada vez más avanzados para pacientes con hipertensión difícil de controlar, entre ellos la denervación renal.

Recomendó controlar regularmente la presión arterial, especialmente después de los 40 años o cuando existen antecedentes familiares, además de revisar niveles de colesterol, triglicéridos, azúcar y función renal. También advirtió sobre factores de riesgo como el tabaquismo, el sedentarismo, el consumo frecuente de alimentos procesados y el estrés, y explicó que existen tratamientos cada vez más avanzados para pacientes con hipertensión difícil de controlar, entre ellos la denervación renal. Lucas Gómez Cuartas, presidente de Trazos Urbanos, habló sobre el crecimiento de las rentas cortas en Medellín y el debate que se adelanta alrededor de su regulación dentro de la revisión del POT. Explicó que este tipo de alojamiento puede generar presión sobre los precios de la vivienda en zonas específicas, como sectores de El Poblado y Laureles, pero señaló que el problema también debe analizarse desde la convivencia, el ruido, la seguridad y el uso de viviendas residenciales para actividades de hospedaje. Además, sostuvo que el encarecimiento de la vivienda en Medellín no depende únicamente de las rentas turísticas, sino también de una oferta de vivienda que ha crecido por debajo de la formación de nuevos hogares.

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