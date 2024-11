Vidal, envuelto en escándalo: fue detenido y relacionado con denuncia de agresión sexual

El futbolista chileno Arturo Vidal , reconocido a nivel mundial por su destacada carrera en equipos europeos y su presencia en la selección nacional de Chile, enfrenta actualmente una grave denuncia por presunta agresión sexual.

Los hechos habrían ocurrido en un local nocturno en Santiago de Chile, mientras celebraba una victoria con sus compañeros del equipo Colo Colo.

¿Qué pasó con Arturo Vidal?

La denuncia tuvo lugar en un bar ubicado en la comuna de Vitacura, al nororiente de Santiago, la madrugada del lunes. Arturo Vidal y otros jugadores del equipo Colo Colo, incluyendo a Lucas Cepeda y Vicente Pizarro, celebraban tanto el reciente triunfo del equipo sobre Deportes Iquique como los cumpleaños de estos últimos jugadores.

En medio de esta celebración, según la versión oficial de Carabineros de Chile, surgió una acusación contra el grupo, incluyendo a Vidal, por presuntamente drogar a una mujer y cometer un acto de connotación sexual en su contra.

La denuncia

La acusación fue presentada en el mismo local nocturno, y de inmediato Carabineros de Chile inició el empadronamiento de todos los implicados, con la intención de citarlos posteriormente a declarar. El coronel Gerardo Aravena, representante de Carabineros, confirmó que Vidal fue trasladado a una comisaría para realizar un control de identidad investigativo, aunque fue liberado poco después.

Según Aravena, la denuncia por agresión sexual no fue realizada directamente por la presunta víctima, sino por un familiar de la misma, que en declaraciones de la prensa local podría ser su hermana. Hasta ahora, la víctima no ha sido identificada públicamente y la investigación sigue en curso sin detenidos.

Colo Colo y su reacción ante el escándalo

El club Colo Colo, a pesar de la repercusión mediática de este incidente, aún no ha emitido un comunicado oficial en relación con la denuncia contra Vidal y otros jugadores del equipo. La situación es particularmente delicada, ya que el equipo enfrenta un momento crucial en la liga chilena, donde está cerca de asegurar el campeonato, lo cual añade presión y visibilidad a este caso.

Esta no es la primera vez que Arturo Vidal se ve involucrado en situaciones controversiales. En el pasado, ha tenido episodios polémicos que han afectado su imagen pública y sus relaciones con los equipos en los que ha militado. Sin embargo, una denuncia de esta gravedad podría tener consecuencias legales y profesionales significativas, especialmente en el contexto actual, donde la condena pública y las sanciones en casos de delitos de índole sexual han aumentado.

Si se confirman las acusaciones, Vidal podría enfrentar sanciones tanto en el ámbito judicial chileno como en su carrera profesional, poniendo en riesgo su reputación y su lugar en Colo Colo y en la selección nacional chilena.

La Fiscalía ha ordenado que la presunta víctima se traslade al Servicio Médico Legal para realizar exámenes médicos que podrían proporcionar pruebas clave en la investigación. Por otro lado, Carabineros y el Ministerio Público continuarán con las diligencias y entrevistas necesarias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados.

Declaraciones del coronel Gerardo Aravena

El coronel Aravena explicó a los medios que, debido a la naturaleza sensible del caso y la etapa inicial de la investigación, no pueden ofrecer detalles adicionales que puedan entorpecer el proceso. No obstante, reiteró que, hasta el momento, no hay detenidos y que tanto Vidal como los demás involucrados serán citados a declarar en los próximos días.