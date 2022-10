El futbolista argentino Messi, ¿estaría o no en el encuentro contra Colombia?

parte de la formación del equipo albiceleste.

Respecto a los rumores que dicen que el jugador se iría del Barcelona, Leonel Messi responde: “Hoy por hoy no he pensado en jugar en otro club que no sea el Barcelona, me gustaría jugar en Argentina pero no sé qué va a pasar”. Al respecto de la temporada con el Barca, el atacante declaró: “no siempre se puede ganar todo, hemos tenido un año complicado donde estuvimos muchos meses sin nuestro primer entrenador, lo cual no había pasado en ningún equipo del mundo. Ganamos la Liga y creo que es un premio importante”, manifestó.