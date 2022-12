En la contrarreloj se va definir mucho de la Vuelta España: Rigoberto Urán

El ciclista paisa Rigoberto Urán dialogó con el equipo de Blog Deportivo acerca de la Vuelta España, que arranca el próximo 23 de agosto.

“Las carreras de tres semanas son muy complicadas, muy exigentes, y digamos que la preparación ha sido buena pero uno también necesita suerte, no enfermarse durante los 21 días”, manifestó Urán.

El pedalista de 27 años del equipo Omega Pharma-Quick Step, viene de ser segundo en el Giro de Italia y dice estar los suficientemente preparado para hacer nuevamente un gran papel.

“De momento he estado entrenando mucho la contrarreloj, después de lo que me sucedió en el Giro de Italia he ganado mucho en confianza, seguramente ahí se va definir mucho de la Vuelta España, esperemos que pueda estar en el mejor nivel”, señaló.

La Vuelta a España 2014 se disputará del sábado 23 de agosto al domingo 14 de septiembre de 2014 y contará con 21 etapas, con un recorrido total de alrededor de 3181,5 kilómetros.

“Creo que va ser una Vuelta España muy entretenida donde los colombianos vamos hacer un gran papel”, concluyó Rigo.

Escuche toda la entrevista aquí.