Francisco Santos “debe pedir disculpas públicamente”: ‘Pibe’ Valderrama

Un tuit del ex vicepresidente Francisco Santos ocasionó una dura respuesta desde la cuenta oficial del Unión Magdalena, luego de que el equipo derrotara 1-0 a América de Cali el pasado 18 de enero en el cuadrangular de ascenso (Lea también: De “sapo” tildaron a Pacho Santos por trino al Unión Magdalena ).

El trino de Santos fue el siguiente:

El ciclón bananero a un paso de regresar a la A. @carlosvives debe estar que no se lo cree. Y su dueño en la cárcel. ¡Quién entiende! — Pacho Santos (@PachoSantosC) January 18, 2015

Al respecto, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama dijo que lo de Francisco Santos “es una muy mala jugada, y más viniendo de un ex vicepresidente. Él ya sabe que se equivocó y tiene que pedir disculpas públicamente”.

Frente a este tema, también se pronunciaron representantes del Unión Magdalena, que dijeron: “Lo de la cuenta de Twitter no fue un hackeo propiamente, esa cuenta la manejaban antes otras personas y cometimos el error de no cambiar la clave. Una persona inescrupulosa tuvo acceso a nuestra cuenta (…) Fue un descuido, ya tomamos correctivos. Si alguien piensa que se hizo adrede, no conoce el sentir de los que manejamos esto”.