Jugador quedó calvó luego de cabecear un balón en pleno partido: hay video

Una insólita escena se robó las miradas durante un partido de fútbol aficionado en Brasil, luego de que un jugador perdiera su prótesis capilar en plena jugada. Dudu, delantero del Divinéia, vivió un momento inesperado cuando cabecó el balón para continuar un ataque y terminó dejando su peluca sobre el césped.

El hecho ocurrió durante un encuentro del Campeonato Municipal de Fútbol de Imbituba. Cuando transcurría el minuto 81, el arquero del Divinéia realizó un saque largo que buscaba conectar con sus compañeros en campo contrario. Dudu, quien llevaba el número 18 en su camiseta, se preparó para disputar la pelota por arriba y hacer un movimiento de cabeza, sin imaginar que esa acción provocaría que su prótesis capilar se desprendiera y terminara en el terreno de juego.

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La escena quedó registrada en video y rápidamente llamó la atención por lo inesperado del momento. En las imágenes se observa cómo el futbolista pierde su cubierta capilar después del cabezazo, dejando al descubierto su calva ante la sorpresa de quienes presenciaban el encuentro y hasta de los propios relatores del partido aficionado.

Jugador quedó calvo en Brasil luego de cabezazo. Foto: RedBoing

Sin duda un episodio poco habitual en el fútbol, pues aunque es conocido que algunos jugadores recurren a tratamientos o trasplantes capilares, no es frecuente que una prótesis se desprenda en medio de una acción de juego.



El curioso episodio convirtió a Dudu en protagonista de una de las imágenes más llamativas de la jornada futbolística en Brasil. Lo que parecía una jugada habitual para intentar ganar un balón terminó en una escena inesperada que quedó registrada en video y generó reacciones en diferentes países del continente.



Video del jugador cuando se le cae la peluca

⚽😂 ¡No pudo ocultarlo!



👉 Un futbolista vivió un momento insólito durante un partido en Brasil: tras cabecear la pelota, se le salió el peluquín y tuvo que continuar jugando con su prótesis capilar en la mano.#Fútbol #Insólito #Viral #Brasil pic.twitter.com/LOMVP9kgzu — Minuto YA ! (@MinutoYa) November 4, 2026