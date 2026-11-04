¿Pibe volvería a llamar a James a la Selección Colombia pese a retiro? Esto respondió

Carlos 'El Pibe' Valderrama se refirió al retiro de James Rodríguez en la Selección Colombia y dejó clara su posición a la decisión del ahora jugador de Atlético Nacional. En entrevista con Blog Deportivo, el histórico exfutbolista aseguró que hay reconocer su trayectoria y agradecerle por lo que aportó al combinado nacional.

Para Valderrama, la decisión de James debe respetarse, pues considera que el volante se despidió en sus propios términos y no esperó a que lo apartaran del equipo.

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"Ya él dijo que se fue. ¿Qué hay que hacer con James? Felicitarlo. A James Rodríguez hay que reconocerle y felicitarlo y darle las gracias", expresó el 'Pibe'.

El exjugador destacó que el mediocampista fue protagonista de una etapa importante de la Selección Colombia. También recordó sus actuaciones en tres mundiales, su título de goleador de Brasil 2014 y su paso por equipos de primer nivel como Real Madrid y Bayern Múnich.



"Es una carrera espectacular", agregó, al referirse al recorrido internacional del futbolista.

Foto: AFP

Valderrama también destacó el desempeño de James en la última Copa América, donde fue reconocido como el mejor jugador del torneo, y aseguró que su despedida merece un reconocimiento por parte de los aficionados.

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"El día que yo lo vea, lo abrazo de cariño, seguro, porque hay que reconocerlo. No hay más nada", manifestó.



Ya terminó su ciclo

De esta manera, el exvolante descartó plantear un eventual regreso del cucuteño como una necesidad para el equipo nacional y defendió que sea el propio jugador quien marque el final de su ciclo. Incluso recordó su propia experiencia, cuando rechazó una invitación del entonces técnico de Colombia para regresar al combinado nacional porque ya había tomado la decisión de retirarse.

"Hasta para eso fue inteligente, porque no esperó que lo echaran, sino dijo hasta aquí", dijo.



El reemplazo de James

Ante la pregunta sobre quiénes podrían asumir el papel de James en la Selección Colombia, el 'Pibe' mencionó a varios futbolistas que, a su juicio, tienen condiciones para ocupar espacios en la generación que viene. Entre ellos nombró a Jorge Carrascal, figura del Flamengo; Yáser Asprilla, quien juega en el fútbol español, y el joven de Atlético Nacional, Juan Manuel Rengifo. Sin embargo, aclaró que no se trata de encontrar un reemplazo idéntico, sino de identificar jugadores capaces de asumir responsabilidades y demostrar su nivel con la camiseta amarilla.

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Por último, Valderrama analizó el momento que atraviesa la Selección Colombia y advirtió que el cuerpo técnico tiene por delante el desafío de encontrar una nueva estructura de juego.

"Ahora nos falta juego", señaló, al contrastar el proceso anterior, en el que consideró que faltó gol pese a la generación de oportunidades.