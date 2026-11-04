Pibe Valderrama reacciona a retiro de David Ospina: "Los grandes no esperan que los maltraten"

El anuncio del retiro de David Ospina del fútbol profesional generó reacciones entre diferentes referentes del balompié colombiano. Uno de ellos fue Carlos 'El Pibe' Valderrama, quien elogió la trayectoria del guardameta y destacó la decisión de despedirse de las canchas en sus propios términos.

En entrevista con Blog Deportivo, el exfutbolista aseguró que la salida de Ospina representa la despedida de un grande del fútbol colombiano y dejó una reflexión sobre la manera en que los jugadores de su categoría deben cerrar sus carreras: "Los grandes no esperan que los maltraten".

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Desde Barranquilla, Valderrama se refirió a las palabras con las que el arquero anunció su decisión, al explicar que su cuerpo le había advertido que era momento de dejar la actividad profesional.

"Él dijo: no me voy porque quiero, sino el cuerpo me avisó. Ahí está, los grandes se van así. Los grandes no esperan que lo maltraten, no. Los grandes se van cuando alzan la mano y se va con calidad", expresó el histórico capitán de la Selección Colombia.



El récord que le quitó Ospina al Pibe

El reconocimiento del 'Pibe' tiene un significado especial por la historia que ambos comparten con el combinado nacional. Durante varios años, Valderrama fue el futbolista con más partidos disputados con la Selección Colombia, hasta que David Ospina igualó esa marca (111) y luego la superó.



David Ospina Foto: AFP

La carrera de Ospina

El guardameta, de 38 años, representó al país en los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos, Canadá y México2026, además de participar en seis ediciones de la Copa América y consolidarse como uno de los referentes del equipo durante más de una década.

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A lo largo de su trayectoria, Ospina defendió los arcos de importantes clubes internacionales, entre ellos Niza de Francia, Arsenal de Inglaterra, Napoli de Italia y Al-Nassr de Arabia Saudita. Sus primeros pasos como profesional los dio en Atlético Nacional en 2005, institución con la que regresó al fútbol colombiano y donde disputó sus últimos partidos antes de anunciar su retiro.

Finalmente, Valderrama hizo una reflexión sobre las dificultades que históricamente ha tenido Colombia para clasificarse a las Copas del Mundo.

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"Duramos 28 años y después duramos 16. Upa, que como ahora vamos, entonces la gente piensa: no, es facilito, facilito", concluyó.