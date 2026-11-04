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La curiosa anécdota de cuando Lara conoció a Ospina: "Tenía la duda si iba a crecer"

El exseleccionador también manifestó que le "parece mentira" que los años hayan pasado tan rápido para que David Ospina haya decidido retirarse.

Eduardo Lara y David Ospina en el 2009.
Eduardo Lara y David Ospina en el 2009.
Foto: AFP
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

El retiro de David Ospina del fútbol profesional despertó recuerdos sobre los primeros pasos de uno de los arqueros más importantes en la historia de la Selección Colombia. Eduardo Lara, exentrenador de las categorías juveniles del combinado nacional, recordó en entrevista con Blog Deportivo cómo conoció al guardameta cuando apenas era un niño y todavía existían dudas sobre su desarrollo físico.

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"Yo tenía una duda muy grande que era si David iba a crecer o no iba a crecer, porque era un gatito en esas selecciones de Antioquia", recordó el extécnico.

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Lara explicó que tuvo a Ospina desde la Selección Colombia Sub-15, con la que disputó un torneo en Paraguay en el que el equipo nacional terminó como subcampeón. Durante esa etapa, el entrenador y su cuerpo técnico recorrieron diferentes regiones del país para observar nuevos talentos y construir las selecciones juveniles. En medio de ese proceso, el técnico recordó que visitaba las casas de los futbolistas para conocer también a sus familias. Fue precisamente en una concentración en Medellín cuando conoció al abuelo y al padre del arquero, un encuentro que terminó siendo determinante para despejar sus dudas.

"Vimos al papá y el papá era alto. Entonces nosotros dijimos: él tiene dónde crecer", contó Lara.

David Ospina.jpg
David Ospina
Foto: AFP

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Esa observación le permitió confiar en las condiciones del joven guardameta y mantenerlo dentro del proceso de formación. Sin embargo, su decisión también generó cuestionamientos cuando lo convocó al Mundial Sub-20 de Países Bajos 2005, pues Ospina tenía alrededor de 16 años y todavía había quienes consideraban que debía llevar a un arquero con mayor estatura y experiencia.

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El entrenador defendió aquella convocatoria al explicar que su intención no era entregarle inmediatamente la titularidad, sino permitirle conocer la exigencia de una competencia internacional y prepararlo para el futuro.

"Yo pensaba era que si yo tenía a Libis, que iba a ser el arquero titular, y tenía a Bella que era el segundo arquero. Entonces David lo llevé para que fuera conociendo los torneos internacionales porque sabíamos que era el arquero de proyección que traíamos", detalló.

David Ospina en Atlético Nacional (1).jpg
David Ospina en Atlético Nacional //
Foto: Atlético Nacional

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Con el paso de los años, aquella apuesta se convirtió en una de las decisiones importantes en el desarrollo deportivo de Ospina, quien terminó consolidándose como referente de la Selección Colombia.

La noticia de su retiro también llevó a Lara a recordar el tiempo compartido con aquella generación de futbolistas juveniles, de la que hicieron parte otros nombres destacados del fútbol colombiano, como Radamel Falcao García. El entrenador reconoció que le resulta difícil creer lo rápido que pasó el tiempo desde aquellas primeras concentraciones hasta el final de las carreras de los jugadores que acompañó en sus comienzos.

"Parece mentira ya tanto tiempo que uno conoció al mono cuando estaba en la Selección de Antioquia y ya hoy retirándose después de esa carrera tan bonita que ha tenido David", concluyó.

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