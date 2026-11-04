Doloroso mensaje del arquero tras la muerte de Jesús de Miguel, ¿habrá consecuencias legales?

La muerte del futbolista Jesús de Miguel, delantero del Club Deportivo Tenerife, continúa generando conmoción en el fútbol español. El jugador falleció después de recibir un fuerte golpe en el pecho durante un partido frente al FC Andorra, en una acción en la que estuvo involucrado el arquero Jesús Owono, quien rompió su silencio y expresó el dolor que atraviesa tras lo ocurrido.

A través de un comunicado publicado por el FC Andorra, el guardameta compartió un mensaje dirigido a los seguidores del equipo y a la comunidad futbolística, en el que manifestó su tristeza por el fallecimiento del delantero.

Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar todo lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían expresó Owono

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El arquero también reconoció que tendrá que afrontar lo que venga después de este episodio. "Sé que habrá muchas cuestiones que abordar y que afrontar y lo que venga lo afrontaré con todo el respeto, pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús", agregó.

¿Qué consecuencias legales podría enfrentar el arquero?

Mientras Tenerife y el entorno del fútbol español atraviesan el duelo, también han surgido interrogantes sobre las posibles responsabilidades de Owono por la acción que terminó con la vida del delantero.



Delantero Jesús de Miguel murió luego de choque con el arquero Owono. Foto: captura de video y redes sociales

En entrevista en Mañanas Blu, Juan Pablo Caballero, abogado experto en derecho deportivo y autor del libro Derecho del fútbol, explicó que deben analizarse tres tipos de responsabilidad: deportiva, penal y civil.

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En el primer caso, el arquero ya recibió una tarjeta roja por la acción y deberá afrontar las sanciones deportivas correspondientes. Sin embargo, el panorama penal sería diferente, debido a que el incidente ocurrió durante una disputa del balón.

"En materia penal va a ser muy difícil que vaya a ocurrir porque realmente no hay una agresión", explicó Caballero, quien señaló que en este tipo de situaciones se analiza el principio de asunción del riesgo, es decir, la exposición a lesiones propias de una disciplina deportiva.

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El abogado agregó que una de las posibles vías de reclamación sería la responsabilidad civil, relacionada con los daños y las indemnizaciones que podrían corresponder a los familiares de la víctima.

Probablemente este va a ser el tema que va a estar más involucrado en el tema de que tiene que correrse con los gastos y las indemnizaciones que se tienen que pagar señaló

Caballero también indicó que debe adelantarse una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar las causas del fallecimiento mediante los procedimientos médicos correspondientes.

Por su parte, Juanjo Ramos, jefe de deportes de la cadena COPE en Tenerife, contó en Mañanas Blu que la isla permanece profundamente afectada por la tragedia. Según explicó, cerca de 2.000 personas acudieron espontáneamente al estadio Heliodoro Rodríguez López para rendir homenaje al futbolista, con velas, flores, camisetas y mensajes.

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De Miguel deja una hija de 16 meses y a su pareja. Su fallecimiento también obligó a aplazar los próximos compromisos deportivos del Tenerife.

Por ahora, mientras avanzan las actuaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte, la principal preocupación en el entorno del club sigue siendo acompañar a la familia y despedir al delantero.