Mientras MinDefensa alerta por filtraciones, Uribe va a la Corte por caso hacker

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, mostró su preocupación por la filtración de documentos de inteligencia y de manejo interno de las Fuerzas Militares, como el que reveló la semana pasada el senador Álvaro Uribe.



“Hemos dado un mensaje muy claro internamente, esto no es posible, no que le filtren al doctor Uribe, que le filtren a los medios, a cualquiera, hay información que es de seguridad nacional y no debería estar por ahí”, dijo Pinzón.



El comandante del Ejército Nacional, general Jaime Lasprilla, dijo que se avanza en la investigación para dar con los responsables de la más reciente filtración a Uribe, que advertía de una posible reactivación de ataques por parte de las Farc.



Entre tanto, este martes el expresidente Álvaro Uribe estará en la Corte Suprema de Justicia a partir de las 8:00 de la mañana por el caso del hacker Andrés Fernando Sepúlveda.



Uribe será escuchado en el despacho del magistrado José Luis Barceló Camacho en versión libre y no ante todos los magistrados de la Sala Penal, como lo había solicitado el senador.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El hijo del presidente Juan Manuel Santos, Martín Santos, hizo un nuevo llamado al senador Álvaro Uribe para que se una los esfuerzos por lograr la paz del Gobierno de su padre.



-El alcalde Gustavo Petro, víctima de las interceptaciones ilegales durante el gobierno Uribe, pidió que se tipifique como delito de lesa humanidad las acciones de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado.



-La Iglesia Católica en Colombia señaló que los casos de abuso sexual a menores por parte de sacerdotes son hechos aislados.



-El Gobierno convocó a un diálogo con la Unión Sindical Obrera para evaluar los masivos despidos en la industria petrolera y los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo.



-Sectores del Congreso de la República no ven con esperanza que se haga justicia efectiva en la Comisión de Acusaciones por el escándalo de presunto soborno que involucra al magistrado Jorge Pretelt.



-En la Unidad de Cuidados Intensivos se encuentra un menor de 18 meses de nacido, quien se intoxicó al ingerir kerosene.



-Terminó en Caracas la reunión entre la canciller Delcy Rodríguez con el encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela en la que el tema del visado para estadounidenses fue el eje central.



-Google anunció que planea abrirse campo en el mercado de la telefonía móvil. Así lo confirmó su vicepresidente Sundar Pichai, quien destacó que aunque la idea puede que le produzca pánico a empresas competidoras como At&T, Sprint y Nextel, el objetivo es justamente demostrarle al mundo que se puede realizar grandes avances en materia de servicios móviles. Dentro de las principales metas de Google está el mejoramiento de las redes wifi y la agilización de los procesos de conectividad de los dispositivos. En cuanto al sistema que la compañía utilizará para desarrollar su idea no se tiene detalles pero sí sabe que se hará inicialmente una fase de prueba al igual que ocurre con los teléfonos Nexus.