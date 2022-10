Nairo Quintana trabajará por los niños de Colombia de la mano de la Unicef

El mejor ciclista colombiano del momento, Nairo Quintana (Movistar), fue reconocido hoy como "amigo" del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en un acto en Bogotá en el que dijo que está orgulloso de trabajar por los niños y los adolescentes del país.

"Para mí es un placer y un orgullo haber sido aceptado por Unicef, pienso que puedo dar mucho para los niños de Colombia", manifestó el deportista en conferencia de prensa, en la que aseguró que espera aportarles muchas cosas "y no defraudarlos".

Quintana, actual campeón del Giro de Italia, reconoció que el haber sido padre este año le ha ablandado el corazón a la hora de pensar en ayudar a los niños de Colombia.

"Soy padre y eso me ha ablandado bastante el corazón. Siendo joven también pasé por algunas situaciones difíciles y siendo padre quiero darle lo mejor a mi hija", dijo el ciclista, quien agregó que por medio de Unicef espera "ayudar a muchos niños que lo necesitan".

Quintana, subcampeón del Tour de Francia en la edición de 2013, dijo tener algunas ideas en mente.

Según explicó, una es dar charlas en diferentes comunidades con problemas "para ayudarles a cambiar la mentalidad a los jóvenes". "Para enseñarles lo que ha sido mi vida y que sea parte de inspiración para ellos; decirles que pueden lograr las cosas haciéndolas bien", manifestó.

Quintana resaltó su interés en trabajar en un tema especial como el maltrato infantil.

"Uno de los temas graves en este momento es el maltrato infantil, no hay conciencia ciudadana, estamos maltratando a nuestros mismos hijos", lamentó.

El ciclista, nacido en una familia humilde del municipio de Cómbita en el departamento de Boyacá, en el centro de Colombia, afirmó que cree que puede llegar con su mensaje a los niños y adolescentes en especial de estratos sociales bajos.

"Para mí no es tan complicado porque no vengo de una familia de estrato alto, y donde más se ve el maltrato es en los estratos bajos, donde a mí no se me complica llegar a la gente", afirmó.

El deportista recordó que ha ayudado a la Alcaldía de Tunja, capital de Boyacá, en trabajos para "que los padres tengan conciencia del maltrato hacia los niños".

Por su parte, el representante de la Unicef en Colombia, Roberto de Bernardi, aseguró al oficializar la vinculación de Quintana con esa entidad que lograr el apoyo del deportista ha sido muy fácil "porque tiene todas las características de un amigo ideal de Unicef".

De Bernardi destacó la integridad, disciplina y ejemplo del ciclista para los niños y adolescentes.

"Creemos que Nairo ayudará a crear conciencias públicas sobre los derechos de los niños", dijo sobre su labor como "amigo" de Unicef. EFE