Programa completo Blog Deportivo 8 de enero de 2015

París de luto por ataque terrorista que dejó 12 muertos: Los ministros del Interior europeos y norteamericanos se reunirán este domingo en París para coordinar la lucha contra el extremismo islámico tras el atentado contra el semanario francés Charlie Hebdo, anunció este jueves el ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve.

Publicidad

A grupos guerrilleros no les queda más camino que firmar la paz: MinDefensa: El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que a los grupos ilegales que no les queda más camino que llegar a un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional e indicó que el cese unilateral de las Farc no es un favor sino una obligación.

Reuniones entre EE.UU. y Cuba serán el 21 y 22 de enero en La Habana: La primera ronda de reuniones entre Estados Unidos y Cuba para iniciar el proceso de normalización de sus relaciones diplomáticas se realizará el 21 y 22 de enero en La Habana, informó este jueves la portavoz del Departamento de Estado.

Publicidad

Victor Valdés será compañero de Falcao García en el Manchester United: El arquero español Víctor Valdés, en el Barcelona hasta el pasado mes de junio y sin equipo desde entonces, firmó por un año y medio con el Manchester United, anunció este jueves oficialmente el equipo inglés en su página web.

Publicidad

Gobierno pide mayor colaboración de alcaldes para combatir inseguridad: El ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, hizo un llamado a los alcaldes de las principales ciudades del país, que según él, no apoyan a la fuerza pública para lograr la disminución del homicidio.

Hija de Maradona le arruinó una noche al exfutbolista con la actriz Salma Hayek: Dalma Maradona, hija del astro del fútbol Diego Armando Maradona, reveló durante una entrevista con un medio argentino que, cuando tenía 19 años, le “arruinó” una noche a su padre con la reconocida actriz Salma Hayek.

Publicidad

Messi sigue en el Barcelona porque se lo prometió a Tito Vilanova: Henk Ten Cate: Henk Ten Cate, asistente técnico del holandés Frank Rijkaard, quien dirigió al Barcelona, reveló que la razón por la que Lionel Messi sigue en el equipo catalán se debe a que se le prometió a Tito Vilanova antes de morir.