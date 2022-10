Reclusos de la cárcel de Cómbita denuncian hacinamiento al interior del penal

el que se encuentran.

Publicidad

El preso le solicita al ministro de Justicia que declare emergencia carcelaria para solucionar estos inconvenientes.

“Queremos que se dignifique nuestra visita, no es posible que las familias de los presos tengan que viajar hasta 20 horas para que su visita sea tan solo de dos horas. En las cárceles de Valledupar, La Dorada y otras siguen las garroteras, las patadas, los gases, la falta de acueducto donde no llega el agua si no cinco minutos al día. Soportando esa sequía, los malos olores, la suciedad, los zancudos, los mosquitos” afirmó el recluso.

Publicidad

Los reclusos solicitan también que se avale la iniciativa de rebaja de pena del 20% que cursa en el congreso actualmente.