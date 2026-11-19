El consumo de agua saborizada ganó terreno en Colombia durante 2025 y registró un mejor desempeño frente al agua embotellada tradicional en el mercado minorista. Así lo reveló el informe Bottled Water in Colombia, elaborado por Euromonitor International, que identificó un comportamiento favorable de esta categoría y puso en evidencia cómo las preferencias de los consumidores colombianos están impulsando cambios en el mercado de bebidas no alcohólicas.

Sin embargo, el comportamiento registrado no significa que todas las marcas y presentaciones hayan tenido los mismos resultados.

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“Para desarrollar la categoría, es importante entender qué busca cada público, en qué momentos elige estas bebidas y qué características pueden aportar valor a su experiencia de consumo”, explicó Marcela Pacheco, jefe de mercadeo de la categoría de aguas de AJE Colombia.

En medio de esta tendencia, las empresas también buscan ampliar sus portafolios con productos que respondan a diferentes preferencias. Un ejemplo es Cielo Antiox, de AJE.



De cara a los próximos años, el crecimiento de las aguas saborizadas dependerá de factores como la innovación, los precios, la disponibilidad y la capacidad de las marcas para responder a las expectativas de los consumidores. Para compañías como AJE Colombia, el reto está en ofrecer propuestas diferenciadas que mantengan estándares de calidad y precios competitivos.