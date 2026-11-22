Los colombianos podrían tener mayor facilidad para acceder a créditos, comparar productos financieros y utilizar los servicios de diferentes bancos a partir de la implementación del Open Finance o sistema de finanzas abiertas. Sin embargo, aunque el Gobierno ya estableció su obligatoriedad, el modelo todavía se encuentra en proceso de desarrollo y su aplicación será gradual.

¿En qué consiste? Se trata de un sistema que permite que una persona autorice a una entidad financiera a consultar la información que tiene otra institución sobre ella. Esto significa que, por ejemplo, un banco podría conocer el comportamiento financiero de un usuario en otra entidad para evaluar si puede ofrecerle un crédito o un producto con condiciones diferentes.

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La información no se comparte de manera automática ni sin autorización. El usuario conserva el control sobre sus datos y debe dar su consentimiento para que una entidad pueda consultarlos con una finalidad determinada.

El objetivo es que las instituciones financieras tengan más información para evaluar a sus clientes, promover la competencia entre proveedores y ampliar las posibilidades de acceso a productos de crédito, ahorro, seguros e inversión.



¿Qué pasa con el Open Finance en Colombia?

En Colombia, la discusión sobre las finanzas abiertas comenzó a tomar forma en 2022, cuando se expidió el Decreto 1297, que estableció un esquema voluntario para el intercambio de información financiera. Posteriormente, en 2024, la Superintendencia Financiera definió estándares tecnológicos y de seguridad para facilitar ese proceso.

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El cambio llegó en abril de 2026, cuando el Gobierno expidió el Decreto 368, mediante el cual estableció la obligatoriedad del sistema para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.

Sin embargo, su puesta en funcionamiento requiere desarrollar estándares técnicos, mecanismos de intercambio de información y un directorio de participantes, entre otros componentes.

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De hecho, en octubre pasado, el Gobierno expidió el Decreto 1489, que amplió seis meses los plazos que tenía la Superintendencia Financiera para avanzar en estos aspectos. Entre los ajustes, el plazo para publicar el cronograma de estandarización pasó de seis a doce meses, mientras que el funcionamiento del directorio de participantes pasó de doce a dieciocho meses.

Esto significa que, aunque Colombia ya cuenta con un marco obligatorio, todavía debe completar las condiciones técnicas y operativas para que el intercambio de información se materialice en los servicios que recibirán los usuarios.

José Gómez, Country Manager de Sensedia para Colombia, compañía que participa en procesos de implementación de finanzas abiertas en América Latina, considera que el país ha avanzado lentamente frente a otros mercados de la región.

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“Han sido varios pasos que se tienen que dar a nivel regulatorio, pero han sido muy lentos en Colombia, muy, muy lentos”, señaló.

Según explicó, Colombia fue uno de los primeros países sudamericanos en comenzar a desarrollar una regulación sobre este modelo, pero actualmente Chile y Perú cuentan con esquemas más definidos y cronogramas de implementación.

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“Ya Chile y Perú nos superaron y ya tienen modelos más definidos, con cronograma mejor definido e incluso con casos de uso claramente establecidos”, advirtió Gómez.

Brasil es uno de los referentes internacionales. De acuerdo con el representante de Sensedia, ese país acumula más de cinco años de desarrollo del Open Finance y cerca de 200 millones de consentimientos únicos activados. El experto destacó, además, la articulación de este modelo con PIX, el sistema de pagos inmediatos brasileño.

Para Gómez, estas experiencias representan una oportunidad para Colombia, que puede tomar como referencia los avances de sus países vecinos sin tener que comenzar desde cero.

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¿Qué cambiaría para los usuarios?

Uno de los principales efectos estaría en el acceso al crédito. Actualmente, las entidades financieras utilizan diferentes criterios para evaluar la capacidad de pago de una persona. Con las finanzas abiertas, podrían consultar, previa autorización, información que complemente el historial que tienen disponible y así evaluar a usuarios que no necesariamente cuentan con antecedentes suficientes en una sola institución.

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Esto podría beneficiar especialmente a personas que han tenido dificultades para acceder al sistema financiero tradicional.

“Entre más información disponible haya, pues más personas van a estar recibiendo servicios financieros, van a poder tener acceso a esos productos que hoy en día no tienen acceso”, explicó Gómez.

Otro cambio estaría en la posibilidad de aprovechar los servicios de diferentes entidades. Una persona podría mantener sus ahorros en un banco que le ofrezca mejores rendimientos y utilizar otra institución para realizar pagos o acceder a determinados productos.

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“Lo que uno esperaría es que esa competencia entre diferentes entidades resulte en mayores beneficios para los usuarios del ecosistema”, indicó.

No obstante, esto no significa que la implementación del Open Finance garantice automáticamente créditos más baratos o que todas las personas vayan a obtener financiación. Sus resultados dependerán de los productos que desarrollen las entidades, las condiciones del mercado y el uso que los usuarios hagan de estas herramientas.

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Gómez considera que el principal beneficio no necesariamente estará en una reducción de las tasas de interés, sino en ampliar las alternativas disponibles y permitir que los consumidores tengan mayor capacidad de elección.

El representante de Sensedia también señaló que es necesario acelerar el desarrollo del modelo y mantener el diálogo entre el Gobierno, los reguladores y las entidades financieras para evitar que las demoras administrativas retrasen la llegada de sus beneficios.

“Lo que necesitamos es ser rápidos en mejorar la experiencia de los usuarios con el ecosistema financiero y no podemos frenarnos en temas que tienen que ver más con burocracia que con otras cosas”, concluyó.

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Por ahora, el reto para Colombia está en pasar de la regulación a la implementación efectiva de las finanzas abiertas y garantizar que el intercambio de información se traduzca en oportunidades concretas para los usuarios.