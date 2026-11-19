Desde Nueva York, para Mañanas Blu, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, entregó un balance detallado de la estrategia de atracción de inversiones del gobierno de Abelardo de la Espriella y fijó una tajante posición frente al debate económico nacional sobre el saneamiento de las finanzas públicas. Ante las propuestas de diversos sectores políticos que sugieren vender participaciones estatales como las de Ecopetrol o ISA para saldar deudas, Restrepo fue enfático en señalar que la venta de patrimonio público no resuelve el desbalance de fondo.

El déficit primario y el límite de la venta de activos

El vicepresidente aclaró que en el proyecto de Ley de Ajuste Fiscal presentado al Congreso únicamente se contempla la enajenación de activos improductivos, los cuales representan varios billones de pesos, descartando de plano la venta de empresas estratégicas. Restrepo advirtió que la enajenación de bienes estatales puede aminorar el stock de la deuda, pero no soluciona el problema de raíz.

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"La enajenación de activos no soluciona el problema fiscal. La enajenación de activos puede ir a disminuir el monto de la deuda total, pero lo que hay que corregir en Colombia es el déficit primario, que es la diferencia entre ingresos y gastos", afirmó de manera categórica Restrepo.

Para ilustrar el dilema fiscal del país, el funcionario recurrió a una analogía cotidiana: "Si uno vende la casa, sí puedes disminuir la deuda, pero eso no significa que solucione el problema de que esté gastando más de lo que está recibiendo". En ese sentido, reiteró que la corrección exige un ajuste estructural donde el 70% del esfuerzo provenga de la austeridad en el gasto público y la disminución del tamaño del Estado mediante facultades extraordinarias, complementado con fuentes alternativas de recaudo sin gravar la canasta familiar.



Balance de la Milagro Week: 43.200 millones de dólares en anuncios de inversión

En el frente del crecimiento económico, Restrepo calificó como un éxito histórico la jornada de la Milagro Week en Nueva York, la cual arrojó un total de 43.200 millones de dólares en anuncios de inversión proyectados para los próximos tres años. Dichos anuncios provienen de fondos internacionales, multilaterales y empresas del sector privado destinadas a proyectos de infraestructura, energía, agroindustria y salud.

Entre las inversiones destacadas se encuentran la adquisición de una flotilla de aviones por parte de Avianca, desarrollos urbanísticos e infraestructura ferroviaria por Transfer Port en el corredor La Dorada-Chiriguaná, y proyectos de modernización en seis aeropuertos a cargo del grupo Azur. En el sector minero-energético destacan las inversiones de AngloGold Ashanti en la mina Quebradona, Parex, y el retorno de Greenwood Energy con proyectos solares en La Guajira. Por su parte, en biotecnología y salud sobresale la participación de Plasmafarm para la fabricación de dispositivos médicos, junto con desarrollos forestales en la Altillanura.

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Asimismo, el vicepresidente destacó el respaldo sin precedentes otorgado por la banca multilateral, logrando reunir de forma conjunta a la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Tan solo la CAF puso a disposición 5.400 millones de dólares para apalancar financiamiento directamente al sector privado colombiano.

Reactivación de la confianza y eliminación de trabas burocráticas

Restrepo contrapuso la estrategia actual frente al panorama recibido de la administración anterior de Gustavo Petro, señalando que el país venía de registrar la cifra de inversión en relación con el PIB más baja de los últimos 51 años. Para revertir esta situación, el gobierno consolidó una plataforma de 250 proyectos estructurados y bancables en la Ventanilla Única del Inversionista, superando el rezago previo donde apenas existían 13 proyectos registrados.

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A su vez, el funcionario explicó el plan de choque desplegado en el denominado "día del destrave", que incluye el Régimen Unificado de Incentivos Tributarios, la Ley Antitrámite aprobada en primer debate, y la reactivación de megaproyectos paralizados como el Canal del Dique, el Regiotram del Norte y Accesos Norte. Finalmente, anunció que el esquema de la Milagro Week se trasladará en marzo a Madrid para convocar al empresariado de la Unión Europea, antes de emprender giras en Oriente Próximo y Asia.

Escuche aquí la entrevista: