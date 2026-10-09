ExpoISP 2026 reunirá a 2.000 participantes en Pereira para impulsar conectividad y economía regional

Pereira será sede de ExpoISP 2026, un encuentro que reunirá a cerca de 2.000 participantes nacionales e internacionales para analizar los desafíos de la conectividad, la evolución de las redes de telecomunicaciones y las oportunidades de desarrollo tecnológico en Colombia. La novena edición del evento se llevará a cabo del 28 al 30 de octubre en el centro de convenciones y exposiciones ExpoFuturo.

La agenda de este año tendrá dos objetivos principales: promover el fortalecimiento de la infraestructura digital, especialmente en las regiones con menor acceso a internet, y contribuir a la reactivación económica del Eje Cafetero tras el terremoto que afectó a diferentes zonas del país.

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Organizadores, empresarios, proveedores de internet y especialistas del sector participarán en las actividades académicas, tecnológicas y comerciales programadas para los tres días del encuentro.

La brecha digital en Colombia, uno de los temas centrales de ExpoISP 2026

El acceso a internet continúa siendo uno de los desafíos para el desarrollo de la infraestructura tecnológica en Colombia. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 73,9 % de los hogares del país tenía acceso a internet en 2025. Sin embargo, en los centros poblados y las zonas rurales, la proporción fue del 56,9 %.



Estas cifras evidencian las diferencias que persisten entre las áreas urbanas y rurales en materia de conectividad. Por esta razón, ExpoISP 2026 incluirá discusiones sobre la expansión de las redes, la sostenibilidad de los servicios y las condiciones necesarias para mejorar la cobertura en los territorios.

El propósito, según los organizadores, no se limita a llevar infraestructura a las zonas apartadas. También contempla la necesidad de desarrollar redes que puedan mantenerse en el tiempo y respondan a las características y necesidades de las comunidades.

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Una conectividad estable puede facilitar el acceso a la educación, fortalecer la productividad, apoyar el emprendimiento y ampliar las oportunidades para la prestación de servicios. Estos aspectos estarán presentes en las conversaciones sobre el papel de la infraestructura digital en la competitividad regional.

El papel de los proveedores locales de internet

Hernán Rey, gerente del Congreso ExpoISP, destacó la importancia de los operadores regionales en la ampliación de la cobertura, especialmente en lugares donde persisten dificultades de acceso.

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El directivo señaló que la expansión de las redes debe acompañarse de condiciones que permitan garantizar su sostenibilidad y su utilidad para las comunidades. También resaltó el conocimiento que tienen los proveedores locales sobre las características de los territorios y su capacidad para llegar a zonas en las que otros operadores enfrentan dificultades.

La participación de estos proveedores será relevante en las discusiones sobre el futuro de las telecomunicaciones, las necesidades de inversión y las alternativas para mejorar la operación de las redes.

ExpoISP busca contribuir a la reactivación económica del Eje Cafetero

La realización del evento en Pereira tendrá un componente adicional en 2026. Después del terremoto que afectó a varias zonas del país, la organización decidió mantener la sede del encuentro en el Eje Cafetero y promover una iniciativa de respaldo a la región bajo la consigna “Fuerza Eje Cafetero”.

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La llegada de empresarios, visitantes y representantes internacionales busca generar movimiento económico para distintos sectores que prestan servicios durante la realización de eventos de esta magnitud.

Entre las actividades que podrían beneficiarse de la llegada de participantes se encuentran la hotelería, la gastronomía, el turismo y el transporte, además de otros servicios vinculados con la atención de visitantes.

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La organización cuenta con el apoyo de actores locales como Cotelco Risaralda, la Alcaldía de Pereira y la Cámara de Comercio. Su participación se enmarca en el propósito de respaldar la actividad económica de la región mediante la realización del encuentro.

“ExpoISP ha ratificado su compromiso con Pereira y el Eje Cafetero en un momento en el que la llegada de cientos de empresarios también puede contribuir a la recuperación económica”, afirmó Rey, quien relacionó esta iniciativa con el objetivo de impulsar el desarrollo de los territorios a través de la conectividad.

Fundaciones y emprendedores también participarán en la iniciativa

El alcance de la apuesta de reactivación contempla la participación de organizaciones que trabajan en territorios afectados por el terremoto.

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De acuerdo con el comunicado, fundaciones como Buen Samaritano llegarán desde otras zonas afectadas, entre ellas el Chocó, con la posibilidad de que los apoyos y beneficios relacionados con ExpoISP también alcancen a sus comunidades.

A esta iniciativa se sumarán emprendedores y proveedores locales de internet interesados en contribuir a los esfuerzos de recuperación desde sus propios territorios. De esta manera, el encuentro busca combinar las conversaciones sobre infraestructura tecnológica con acciones orientadas a respaldar la actividad económica regional.

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Inteligencia artificial, fibra óptica y servicios en la nube, en la agenda del congreso

Durante los tres días de ExpoISP 2026, los participantes analizarán los cambios tecnológicos que están transformando la industria de las telecomunicaciones y las operaciones de los proveedores de servicios de internet.

Entre los temas previstos se encuentran la inteligencia artificial aplicada a los operadores, los servicios en la nube, la virtualización, la fibra óptica, el diagnóstico de infraestructura y las nuevas alternativas para la operación de redes. La programación también incluirá conversaciones sobre política pública y los lineamientos necesarios para avanzar hacia una infraestructura digital con mayor cobertura, eficiencia y sostenibilidad.

Para desarrollar estas discusiones, el congreso contará con organizaciones, especialistas y representantes nacionales e internacionales vinculados con las telecomunicaciones, la tecnología y la infraestructura digital.

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ExpoISP 2026 tendrá más de 60 espacios de exhibición

La novena edición del encuentro estará respaldada por los resultados de la convocatoria realizada en 2025. Según la organización, ese año ExpoISP reunió en Pereira a más de 2.000 asistentes, de los cuales 950 estaban vinculados con proveedores de internet. El evento también recibió visitantes de más de 15 países.

Para 2026, la programación contempla más de 60 espacios de exhibición, una agenda especializada y escenarios de relacionamiento entre los distintos actores de la industria.

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Desde su creación en 2017, ExpoISP reúne a proveedores de servicios de internet, fabricantes, integradores, mayoristas, especialistas y representantes del sector público relacionados con las telecomunicaciones y la tecnología.

La nueva edición se realizará del 28 al 30 de octubre en ExpoFuturo, en Pereira, donde la industria tendrá un espacio para debatir sobre los desafíos de la conectividad en Colombia y las alternativas para fortalecer la infraestructura digital en las regiones.

Con esta convocatoria, ExpoISP 2026 combinará la discusión sobre el desarrollo tecnológico con una apuesta por la actividad económica del Eje Cafetero, en un encuentro que busca reunir a los actores del sector alrededor de los retos actuales y futuros de las redes de telecomunicaciones.

