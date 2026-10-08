Lotería de Bogotá: resultados del sorteo hoy jueves 8 de octubre de 2026

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 8 de octubre de 2026 el sorteo número 2867, en el que estuvo en juego un premio mayor de $12.000 millones. El número ganador del premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Bogotá

Además del premio mayor, el sorteo 2866 entregó diferentes premios secos, distribuidos en varias categorías y montos.

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Se recomienda que los jugadores verifiquen los resultados del sorteo 2866 en los canales oficiales de la Lotería de Bogotá antes de realizar cualquier trámite relacionado con el cobro de un premio.

¿Cómo jugar en línea a la Lotería de Bogotá?

Las personas interesadas en participar en próximos sorteos pueden adquirir sus billetes de la Lotería de Bogotá por internet.



Para hacerlo, deben ingresar a la página oficial de la entidad, crear una cuenta o iniciar sesión y seleccionar el número de cuatro cifras y la serie con los que desean participar.

Posteriormente, pueden elegir la cantidad de fracciones que quieren comprar y realizar el pago mediante tarjeta débito, tarjeta de crédito o PSE.

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¿Cómo verificar si el billete resultó ganador?

Para comprobar si un billete obtuvo alguno de los premios correspondientes al sorteo 2867 de la Lotería de Bogotá, es necesario comparar las cuatro cifras del número y la serie con los resultados oficiales publicados por la entidad.

La verificación debe realizarse con la información oficial antes de iniciar cualquier proceso relacionado con el cobro del premio.