Faltarían 16.2 billones para pagar gastos de la reforma pensional en 2027: MinHacienda

El gobierno nacional no tiene presupuesto para asumir los costos adicionales que implicaría la reforma pensional en 2027 si la Corte Constitucional mantiene la entrada en vigencia de esa ley para abril del próximo año, como quedó en la sentencia del alto tribunal. El pronunciamiento se conoce justo cuando la Cámara de Representantes empezará a debatir los nueve apartes de esa ley que la Corte le devolvió.

Según el Ministerio de Hacienda, "la implementación de la Reforma en la vigencia 2027 impediría incorporar de manera coherente las nuevas obligaciones con fuentes adicionales de financiamiento previstas en los instrumentos de planeación financiera del Gobierno, lo cual generaría un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas".

Manos sosteniendo un frasco de monedas. Fotografía tomada del banco de imágenes gratis de Magnific.

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Esto sugiere que la financiación de esa reforma tendrá que ser definida en los próximos meses. La Corte Constitucional está estudiando una solicitud formal del gobierno para moderar los impactos de su decisión sobre las finanzas públicas.

¿Cuánta plata falta para implementar la reforma pensional en 2027?

"Para la vigencia 2027 hay un déficit estimado en $5,4 billones para transferir a Colpensiones y que cubra los gastos asociados a la implementación de la Ley 2381 de 2024", señaló el Ministerio de Hacienda en una comunicación dirigida a la magistrada Paola Meneses el pasado 8 de octubre.

Esos recursos corresponden a lo que el gobierno tendría que transferir de forma adicional a Colpensiones únicamente para el Pilar Contributivo y el Pilar Semicontributivo. En otras palabras, eso es lo que faltaría para pagar las mesadas pensionales y las prestaciones económicas por menos de un salario mínimo que tiene este nuevo sistema.

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Ese no sería el único faltante. El documento de 21 páginas contiene otro detalle preocupante: tampoco hay presupuesto para asumir completamente el Pilar Solidario en 2027, en las condiciones que estableció la reforma pensional. Aunque hoy casi 3 millones de adultos mayores reciben subsidios de Colombia Mayor, y ese programa seguirá funcionando, lo que plantea la ley es un programa mucho más ambicioso. Los cálculos apuntan a un universo de beneficiarios que podría llegar a 4,6 millones de personas. Cada una recibiría unos 258 mil pesos mensuales y el programa costaría en total 11,75 billones de pesos solo entre abril y diciembre.

Pagos de pensiones // Fotos: AFP / Blu Radio

"Cabe mencionar que para la vigencia 2027 está previsto que los recursos que la cuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional podría aportar ascienden a $0,9 billones, de manera que el esfuerzo fiscal de la Nación sería de $10,85 billones, pero estos recursos no están considerados en el proyecto del PGN 2027", dice otro aparte del texto.

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El gobierno explicó a la Corte que no incluyó los recursos porque su sentencia avalando la entrada en operación del nuevo esquema pensional desde 2027 llegó apenas dos días antes de que el presupuesto reformulado fuera entregado al Congreso. Cuando el presupuesto se radicó y se reformuló la reforma estaba suspendida.

Además los apartes de la ley que volverá a debatir la Cámara de Representantes pueden crear grandes cambios sobre el costo de esta reforma. Cámara de Representantes votará, otra vez, varios puntos sensibles de la reforma pensional.

Pensiones. Foto: imagen de archivo, Freepik.

La Corte Constitucional declaró que el grueso de la reforma pensional no tiene vicios de procedimiento y puede entrar en vigencia el próximo 1 de abril. Sin embargo, ordenó a la Cámara de Representantes volver a discutir nueve apartes de la reforma y una proposición de la representante Jennifer Pedraza. Esta madrugada la Secretaría General de la Cámara anunció que ese debate tendrá lugar en la próxima sesión plenaria.

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Al gobierno le preocupan especialmente dos cosas. En primer lugar, el artículo 92, que aborda la administración del fondo de ahorro del nuevo sistema, y el artículo 93, que estableció la posibilidad de que campesinos, indígenas, negros, raizales y palenqueros tuvieran condiciones especiales para poder pensionarse. La Cámara tiene plazo para terminar esa discusión hasta la próxima semana.