Gasolineras podrían dejar de funcionar 24/7 por incremento de costos de operación

Mantener operativa una gasolinera durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana se ha vuelto más costoso, según un estudio presentado por Somos Uno, Unión Gremial de Estaciones de Servicio, el costo semanal de mantener atendido de forma continua un surtidor pasó de 1’180.000 en julio de 2024 a 1’810.000 en julio de 2026, un incremento del 53,5 %.

El análisis, presentado durante el Foro Sectorial Sodicom 2026 en Cali, señaló que solo durante el último año estos costos crecieron cerca de 30 %, impulsados por cambios en el salario mínimo y la reforma laboral.

David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de Somos Uno, explicó que estos cambios tienen un impacto mayor en un sector que debe garantizar atención permanente.

“Los costos laborales se han incrementado más de un 53 % y más de un 30 % en el último año, resultado de cuatro cambios regulatorios o hitos que han marcado el mercado laboral”, señaló Jiménez.



Gasolina Foto: Blu Radio

Entre esos factores, el vocero mencionó el aumento del salario mínimo, la reducción progresiva de la jornada ordinaria, la ampliación de la jornada nocturna desde las 7:00 p. m. y el incremento de los recargos nocturnos y horas extra.



Gasolineras pequeñas y rurales, entre las más afectadas

El gremio advirtió que el impacto puede ser mayor para las estaciones con menores volúmenes de venta, particularmente aquellas ubicadas en municipios pequeños o zonas rurales, y, de acuerdo con Jiménez, algunas estaciones ya estarían evaluando si pueden continuar prestando servicio durante las 24 horas debido al incremento de los gastos asociados a esta operación.

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“Muchas estaciones de servicio están replanteando la operación 24/7 por la imposibilidad de sostener los costos asociados a la operación”, aseguró.

El gremio también advierte que el cierre de una estación en algunos municipios podría tener efectos sobre el abastecimiento de combustible, pues en determinadas zonas estos establecimientos son el único punto cercano para acceder al servicio.



Empleo en bombas de gasolina aumentó un 29,3 %

Pese al incremento de los costos, el estudio señaló que el sector pasó de 52.600 empleos en 2022 a cerca de 68.000 en 2025, representando un crecimiento del 29,3 %.

Además, según las cifras entregadas por el gremio, la informalidad laboral cayó del 28,7 % al 21,4 % durante ese periodo y los ingresos reales de los trabajadores conocidos como isleros aumentaron un 25,3 %.

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Somos Uno estima que actualmente existe una diferencia de 272 pesos por galón entre el costo laboral asumido por las estaciones y el componente que reconoce el mecanismo regulatorio de actualización.

El gremio aclaró que esta cifra no corresponde a una propuesta para aumentar en 272 pesos el margen de las estaciones ni significa que ese valor vaya a trasladarse al precio de la gasolina, sino que busca mostrar la diferencia que, según el estudio, existe entre sus costos laborales y lo reconocido actualmente por la regulación.