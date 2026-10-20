Gobierno prepara revolcón a las tarifas y trámites en las cámaras de comercio vía decreto

El Gobierno de Abelardo de la Espriella llegó con la bandera de hacerles la vida más fácil a los empresarios. Una de las iniciativas para lograrlo es una propuesta que busca simplificar su relación con las cámaras de comercio de todo el país.

Según una propuesta regulatoria del Ministerio de Comercio, se modificarán las tarifas con el objetivo de que los empresarios puedan entender de manera más clara y sencilla cómo se calcula el monto que deben pagar.

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Además, se exigirá a las cámaras de comercio avanzar hacia la virtualidad. A partir de 2028, no podrán cobrar a las empresas por los formularios físicos y todos los trámites deberán realizarse de manera virtual.

Esta medida también contempla simplificar los procedimientos digitales y evitar que se solicite información que la cámara de comercio ya tenga. Por ejemplo, durante la renovación de la matrícula mercantil, un empresario podría indicar que sus datos no han cambiado en el último año.



Uno de los datos que seguirá siendo obligatorio es el valor de los activos de la compañía, ya que de esa cifra depende el monto que deberá pagar. El plazo para que las cámaras de comercio implementen estos cambios vence en enero de 2028.

La propuesta aún no ha sido adoptada oficialmente.