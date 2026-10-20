En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presupuesto 2027
Mina en Iscuandé
Museo Nacional
Protestas en Francia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Gobierno prepara revolcón a las tarifas y trámites en las cámaras de comercio vía decreto

Gobierno prepara revolcón a las tarifas y trámites en las cámaras de comercio vía decreto

El objetivo es simplificar la relación de los empresarios con estas entidades, reducir costos y darle claridad a las tarifas.

prepara reducción de tarifas eléctricas para usuarios.jpg
Preparan reducción de tarifas eléctricas para usuarios en la Costa.
Foto: imagen de archivo, Superintendencia de Servicios Públicos.
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

El Gobierno de Abelardo de la Espriella llegó con la bandera de hacerles la vida más fácil a los empresarios. Una de las iniciativas para lograrlo es una propuesta que busca simplificar su relación con las cámaras de comercio de todo el país.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Según una propuesta regulatoria del Ministerio de Comercio, se modificarán las tarifas con el objetivo de que los empresarios puedan entender de manera más clara y sencilla cómo se calcula el monto que deben pagar.

Últimas noticias

Sorteo Dorado Mañana.
Juegos de azar

Resultado del último sorteo de Dorado Mañana hoy martes 20 de octubre de 2026

Adulto mayor.
Primicia
Economía

Faltarían 16.2 billones para pagar gastos de la reforma pensional en 2027: MinHacienda

Publicidad

Además, se exigirá a las cámaras de comercio avanzar hacia la virtualidad. A partir de 2028, no podrán cobrar a las empresas por los formularios físicos y todos los trámites deberán realizarse de manera virtual.

Esta medida también contempla simplificar los procedimientos digitales y evitar que se solicite información que la cámara de comercio ya tenga. Por ejemplo, durante la renovación de la matrícula mercantil, un empresario podría indicar que sus datos no han cambiado en el último año.

Uno de los datos que seguirá siendo obligatorio es el valor de los activos de la compañía, ya que de esa cifra depende el monto que deberá pagar. El plazo para que las cámaras de comercio implementen estos cambios vence en enero de 2028.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La propuesta aún no ha sido adoptada oficialmente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad