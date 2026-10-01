Empresarios colombianos buscan nuevas oportunidades de inversión en Venezuela

El presidente ejecutivo de la Cámara Colombo-Venezolana, Luis Felipe Quintero Suárez, aseguró que existe un nuevo escenario para fortalecer las relaciones económicas entre Colombia y Venezuela, especialmente a través de inversiones conjuntas, empresas binacionales y el desarrollo de proyectos en distintos sectores.

Durante una entrevista en Meridiano Blu, Quintero señaló que el ambiente económico venezolano presenta mayores condiciones de estabilidad y que esto abre oportunidades para el empresariado colombiano. “El ambiente de inversión, el ambiente económico en Venezuela es cada vez más seguro, más estable”, afirmó.

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El dirigente gremial destacó que el interés no se limita al sector energético. Petróleo, gas, minería y energía eléctrica aparecen como sectores relevantes, pero también mencionó oportunidades en manufactura, servicios, autopartes, alimentos, sector financiero y turismo.

Petróleo, gas y minería, entre los sectores de oportunidad

Según Quintero, el sector energético será uno de los principales impulsores de la economía venezolana durante los próximos años. En este escenario, explicó que empresas colombianas de bienes y servicios podrían participar en cadenas de suministro relacionadas con compañías internacionales.

“Tenemos empresas de servicios de ingeniería para el petróleo, para el gas, para electricidad, de bienes y servicios que pueden conectarse perfectamente y enganchar con este esfuerzo de fortalecer las cadenas de suministro colombo-venezolanas”, sostuvo.

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El presidente de la Cámara Colombo-Venezolana también recordó que las inversiones entre ambos países tienen antecedentes. De acuerdo con los registros mencionados durante la entrevista, entre 1994 y aproximadamente 2025 se acumularon cerca de 1.400 millones de dólares en inversiones cruzadas.

Hoja de ruta y encuentro empresarial en Cúcuta

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Quintero informó que la Cámara trabajará con el Gobierno nacional en una hoja de ruta para impulsar las inversiones cruzadas y el comercio bilateral. Además, anunció un evento binacional de frontera previsto para los días 14 y 15 de octubre en Cúcuta.

El encuentro incluirá muestras comerciales, una rueda de negocios y una agenda económica con empresarios y expertos de ambos países.

También mencionó la denominada “Milagro Week”, iniciativa que, según explicó, busca acercar a los diferentes sectores económicos y “mapear esos pasos que se deben dar para una llegada temprana, oportuna, y donde se minimicen los riesgos en las actividades de inversión y de comercio”.

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Escuche la entrevista completa acá: