Innovaitors, la startup colombiana de inteligencia artificial que ya factura US$1 millón en 2026

Innovaitors, una startup colombiana especializada en inteligencia artificial (IA) e innovación empresarial, alcanzó en lo corrido de 2026 una facturación de US$1 millón. Según cifras de la compañía, sus ingresos se multiplicaron por 19 entre 2023 y 2025, y la empresa mantiene su expansión en Latinoamérica.

Innovaitors: crecimiento de ingresos de la startup colombiana

La compañía fue fundada por los empresarios colombianos Santiago Grisales y Alejandro Uribe. De acuerdo con los datos suministrados por Innovaitors, entre 2023 y 2024 sus ingresos crecieron seis veces. Entre 2024 y 2025 aumentaron 3,2 veces adicionales. En conjunto, la empresa reporta un crecimiento cercano a 19 veces en dos años.

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Lo que inició como un proyecto desarrollado en paralelo a las actividades profesionales de sus fundadores se convirtió en una compañía con proyección internacional. Su propuesta busca llevar la inteligencia artificial “del discurso a la ejecución”, es decir, traducirla en soluciones aplicables a las organizaciones.

Clientes de diferentes sectores

Innovaitors trabaja con empresas de distintas industrias, desarrolla soluciones tecnológicas y acompaña procesos de transformación empresarial. Entre sus clientes figuran Bancamía y LaCardio, que según la compañía hacen parte del Top 30 de las empresas más innovadoras del país, de acuerdo con el ranking de la ANDI.



Bancamía es una entidad financiera enfocada en la inclusión financiera y el desarrollo de microempresarios. LaCardio es una institución colombiana reconocida por su trayectoria en servicios de salud de alta complejidad.

Expansión en Latinoamérica

La startup busca fortalecer su posicionamiento en el mercado latinoamericano. Su expansión incluye presencia en México, República Dominicana, Perú y Chile, además de Colombia, donde continúa desarrollando proyectos de transformación empresarial.

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Los fundadores plantean como objetivo demostrar que el talento colombiano puede desarrollar tecnología, metodologías y soluciones competitivas para organizaciones de diferentes países.

Más de 100 proyectos de IA y 10.000 personas formadas

Según las cifras reportadas por Innovaitors, la organización ha ejecutado más de 100 proyectos de inteligencia artificial y ha formado a más de 10.000 personas mediante programas orientados al desarrollo de habilidades tecnológicas y de innovación.

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Su propuesta de valor combina consultoría estratégica, formación especializada, prototipado y desarrollo de soluciones de IA. La empresa indica que trabaja bajo marcos de gobernanza como la ISO 42001.

Promptotyping y AI Factory: las iniciativas de la compañía

Entre sus iniciativas se encuentra Promptotyping, una metodología de innovación acelerada con inteligencia artificial. El proceso va desde el mapeo del entorno hasta la captura de valor de los proyectos y permite a las organizaciones explorar soluciones antes de realizar inversiones de mayor escala.

La segunda iniciativa es AI Factory, donde Innovaitors desarrolla e implementa soluciones de inteligencia artificial a la medida de las empresas. Este modelo convierte necesidades concretas del negocio en herramientas que automatizan tareas, optimizan procesos y apoyan a los equipos. El acompañamiento abarca desde la identificación del problema hasta la puesta en marcha.

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Aplicaciones de la IA en los sectores financiero y de salud

Según la compañía, en el sector financiero la inteligencia artificial abre oportunidades relacionadas con la optimización de procesos, el análisis de información y la eficiencia operativa. En el sector salud, su potencial incluye el fortalecimiento de procesos administrativos, la gestión de información y el desarrollo de herramientas de apoyo para las organizaciones.

Para Innovaitors, el desafío no consiste solamente en incorporar nuevas tecnologías, sino en identificar dónde pueden generar valor y cómo convertirlas en soluciones sostenibles.

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Quiénes son los fundadores de Innovaitors

Santiago Grisales es CEO y cofundador de la compañía. Ha desarrollado su trayectoria en innovación, estrategia empresarial y transformación de organizaciones, con una visión orientada a que las compañías incorporen nuevas tecnologías en sus procesos y modelos de crecimiento.

Alejandro Uribe es CTO y cofundador. Es ingeniero civil, científico de datos y magíster Cum Laude en Inteligencia Artificial de la Pontificia Universidad Javeriana. Su experiencia en investigación y desarrollo tecnológico aporta el componente técnico de la empresa.

Los dos socios consideran que la estrategia, la tecnología y la formación son los tres componentes fundamentales para impulsar la adopción de IA en el sector empresarial. Su tesis es que las empresas no deberían implementar inteligencia artificial, sino innovar con ella.

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Los obstáculos de las empresas para adoptar inteligencia artificial

Según la compañía, la implementación de la IA sigue representando un desafío para muchas organizaciones. Entre los obstáculos que enfrentan se encuentran la falta de conocimiento especializado, las dificultades para identificar casos de uso y la necesidad de integrar nuevas herramientas con los procesos existentes.

Frente a este escenario, el modelo de trabajo de Innovaitors parte de identificar necesidades empresariales concretas y desarrollar soluciones orientadas a mejorar procesos, aumentar la productividad, acelerar la innovación y fortalecer la competitividad. Para la empresa, el valor de la inteligencia artificial no está únicamente en la tecnología, sino en su capacidad de transformar la operación y generar oportunidades de crecimiento.