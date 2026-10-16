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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Astro Luna, resultado del sorteo hoy viernes 16 de octubre de 2026

Astro Luna, resultado del sorteo hoy viernes 16 de octubre de 2026

El Super Astro Luna es uno de los juegos de suerte y azar que miles de colombianos consultan diariamente. A diferencia de los chances tradicionales, los participantes deben elegir un número de cuatro cifras.

Astro Luna
Imagen creada con IA, Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

El sorteo de Súper Astro Luna se realiza todos los días, incluidos domingos y festivos. Los jugadores pueden consultar los resultados oficiales para comprobar si su apuesta coincide con el número y el signo anunciados.

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¿Cuál fue el resultado de Super Astro Luna hoy?

El resultado del sorteo de Super Astro Luna de este viernes, 16 de octubre de 2026 es el XXXXX. Una vez finalizado el sorteo, los participantes pueden verificar la combinación ganadora a través de los canales autorizados.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • Signo zodiacal:

Para obtener el premio mayor, el jugador debe acertar tanto las cuatro cifras como el signo zodiacal del resultado oficial.

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¿A qué hora juega Super Astro Luna?

Los sorteos de Super Astro Luna se realizan diariamente, con horarios que varían según el día de la semana:

  • Lunes a viernes: 10:40 p. m.
  • Sábados: 10:42 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Los resultados oficiales pueden consultarse una vez finaliza cada sorteo, a través de los canales autorizados.

¿Cómo se juega Super Astro Luna?

Para participar, cada apostador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y elegir uno de los doce signos zodiacales disponibles:

  • Aries
  • Tauro
  • Géminis
  • Cáncer
  • Leo
  • Virgo
  • Libra
  • Escorpión
  • Sagitario
  • Capricornio
  • Acuario
  • Piscis

La combinación seleccionada debe coincidir con el resultado oficial para obtener el premio correspondiente. El premio mayor se entrega a quienes aciertan tanto el número como el signo zodiacal.

¿Qué modalidades de apuesta ofrece Super Astro Luna?

El juego cuenta con distintas alternativas para que los participantes organicen sus apuestas según sus preferencias.

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Una de las opciones consiste en registrar un mismo número con los doce signos zodiacales, lo que permite cubrir todas las alternativas de signos para esa cifra. Sin embargo, esta modalidad implica realizar varias apuestas.

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Además, cada tiquete permite incluir hasta cuatro apuestas diferentes, lo que facilita jugar distintas combinaciones de números y signos en una misma compra.

¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

Los valores de las apuestas permiten participar con diferentes presupuestos. Según la información suministrada, los montos son los siguientes:

  • Valor mínimo por tiquete: $500.
  • Valor máximo por apuesta: $10.000.

Cada participante puede definir cuánto desea apostar dentro de los límites establecidos y de acuerdo con la modalidad elegida.

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¿Cómo verificar los resultados de Super Astro Luna?

Después de cada sorteo, los jugadores deben revisar el tiquete y comparar la combinación seleccionada con los resultados oficiales publicados por los canales autorizados.

Esta comprobación permite confirmar si la apuesta fue ganadora y determinar los pasos necesarios para reclamar el premio, en caso de haber acertado. Es importante conservar el tiquete y consultar las condiciones vigentes del operador para realizar cualquier trámite de cobro.

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