Astro Luna, resultado del último sorteo hoy martes 31 de marzo de 2025

El Super Astro Luna sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia, gracias a una mecánica diferente a la del chance tradicional: combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco. Esa fórmula ha hecho que miles de jugadores consulten a diario el resultado oficial con la expectativa de acertar y ganar.



Resultado oficial Super Astro Luna – 31 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el martes, 31 de marzo de 2026, el resultado oficial del Super Astro Luna fue:

Datos clave del sorteo:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Estos son los datos oficiales que deben tenerse en cuenta al momento de verificar una apuesta correspondiente a esta jornada.



¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna tiene una dinámica sencilla, lo que le permite llegar a un público amplio en Colombia. Para participar, cada jugador debe elegir dos elementos principales:



Un número de cuatro cifras , entre 0000 y 9999

, entre Un signo zodiacal, entre: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis

El premio principal se obtiene al acertar el número exacto en el mismo orden del resultado oficial. Según la modalidad seleccionada al momento de apostar, también puede ser necesario acertar el signo zodiacal para acceder a premios de mayor valor.

Esa combinación es precisamente lo que diferencia al Super Astro Luna de otros sorteos tradicionales, ya que añade un componente adicional a la apuesta y eleva la expectativa de quienes participan.



Modalidad “Todos los Signos”

Entre las opciones disponibles dentro del juego, una de las más utilizadas es la modalidad “Todos los Signos”.

Esta alternativa permite apostar a un mismo número cubriendo todos los signos zodiacales en una sola jugada, lo que puede aumentar las probabilidades de acierto dependiendo de la estrategia del jugador.



Para activarla, debe solicitarse al momento de realizar la apuesta. Además, cada tiquete permite incluir hasta cuatro jugadas diferentes, lo que da mayor flexibilidad para probar varias combinaciones en una sola compra.



Horario del sorteo Super Astro Luna

El Super Astro Luna se juega todos los días, aunque su horario cambia según la jornada:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales suelen publicarse de forma inmediata a través de los canales autorizados para consulta.



¿Cuánto cuesta apostar al Super Astro Luna?

El valor de la apuesta está pensado para ajustarse a distintos presupuestos, lo que facilita la participación de más jugadores.

Valores de apuesta:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos

$500 pesos Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos

De esta manera, cada persona puede definir cuánto desea jugar según sus posibilidades.



¿Dónde jugar Super Astro Luna en línea?

El Super Astro Luna puede jugarse tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales habilitadas en Colombia, todas bajo supervisión de Coljuegos.

En la modalidad en línea, el proceso normalmente incluye:



Registro en la plataforma

Validación de identidad

Recarga de saldo

Selección del número y signo zodiacal

Confirmación de la apuesta

Esta opción facilita el acceso al sorteo desde cualquier lugar y permite consultar los resultados de manera rápida.

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¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Luna?

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado

Documento de identidad

Copia del documento

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: documentación básica

documentación básica Premios entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT

diligenciar el Premios iguales o superiores a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente, expedida con un máximo de 30 días

Recomendación final para los apostadores

Quienes hayan participado en el sorteo del Super Astro Luna del 29 de marzo de 2026 deben verificar su jugada únicamente con el resultado oficial más reciente: 6117 – Cáncer.

Antes de iniciar cualquier proceso de cobro, siempre es recomendable confirmar la información en canales oficiales autorizados, especialmente si se trata de premios de alto valor.