Astro Luna, resultado del último sorteo hoy martes 7 de abril de 2026

El Super Astro Luna se ha convertido en uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia, diferenciándose del chance tradicional por su particular combinación entre números y signos del zodiaco. Esta dinámica ha captado la atención de miles de jugadores que, cada día, revisan los resultados oficiales con la intención de acertar la combinación ganadora.



Resultado oficial del Super Astro Luna 7 de abril de 2026

En el sorteo realizado el martes 7 de abril de 2026, el resultado oficial del Super Astro Luna fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El funcionamiento del Super Astro Luna es sencillo y permite una participación amplia. Para realizar una apuesta, el jugador debe elegir dos elementos fundamentales:



Un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999

Un signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis

El premio principal se obtiene al coincidir con el número exacto en el orden del resultado oficial. Dependiendo de la modalidad seleccionada, también puede ser necesario acertar el signo zodiacal para acceder a premios de mayor valor.

Esta mezcla entre cifras y astrología es lo que distingue al Super Astro Luna dentro del mercado de juegos en Colombia.



Modalidad “Todos los Signos”

Dentro de las alternativas disponibles, resalta la opción “Todos los Signos”. Esta modalidad permite jugar un mismo número con todos los signos zodiacales en una sola apuesta.

Es una opción utilizada por quienes buscan aumentar sus probabilidades sin limitarse a un solo signo. Además, cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas distintas, lo que brinda mayor flexibilidad al momento de participar.



¿A qué hora juega el Super Astro Luna?

El sorteo del Super Astro Luna se realiza todos los días, con horarios específicos según la jornada:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales suelen publicarse casi de inmediato en los canales autorizados, lo que facilita su consulta en tiempo real.



¿Cuánto cuesta apostar al Super Astro Luna?

El valor de las apuestas en el Super Astro Luna está diseñado para adaptarse a distintos presupuestos, lo que favorece su popularidad.



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos

Estos rangos permiten a los jugadores definir el monto que desean invertir.



¿Dónde jugar Super Astro Luna en línea?

El Super Astro Luna puede jugarse tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales legales en Colombia, bajo la supervisión de entidades reguladoras.

En su versión en línea, el proceso generalmente incluye:



Registro en una plataforma autorizada

Validación de identidad

Recarga de saldo mediante medios electrónicos

Elección del número y del signo zodiacal

Confirmación de la apuesta

Este sistema permite participar de manera segura desde cualquier lugar.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Luna?

Para reclamar un premio, es necesario cumplir con ciertos requisitos que garantizan la transparencia del proceso.



Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad

Copia del documento

Requisitos según el valor del premio:

