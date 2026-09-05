Astro Luna, resultado del último sorteo hoy sábado 5 de septiembre de 2026

El Super Astro Luna es un popular juego de chance en Colombia que combina un número de cuatro cifras con uno de los 12 signos del zodiaco. Los jugadores deben revisar ambos datos para determinar si acertaron su apuesta.

El sorteo cuenta con diferentes alternativas de participación y permite elegir el número y el signo con los que se desea jugar.

Resultado del Super Astro Luna hoy, 5 de septiembre de 2026

El resultado oficial del Super Astro Luna de este sábado 5 de septiembre de 2026 se conocerá después del sorteo.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Signo ganador: (en minutos)

El resultado puede consultarse pocos minutos después del sorteo a través de los canales autorizados.

Publicidad

¿A qué hora juega Super Astro Luna?

El horario del Super Astro Luna depende del día de la semana:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Después de realizado el sorteo, los jugadores pueden comparar las cifras y el signo ganador con los datos registrados en su tiquete.

¿Cómo jugar Super Astro Luna?

Publicidad

Para participar en Super Astro Luna, el jugador debe escoger un número de cuatro cifras, desde 0000 hasta 9999, y seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpión

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Para obtener el premio principal, deben coincidir tanto el número seleccionado como el signo ganador del sorteo.

Una de las alternativas disponibles consiste en jugar el mismo número con los 12 signos del zodiaco, lo que permite participar con cada una de las opciones de signo.

Cada tiquete permite realizar hasta cuatro apuestas diferentes.

¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

El valor mínimo por tiquete es de $500, mientras que el monto máximo por apuesta es de $10.000.

El jugador puede elegir el valor de acuerdo con la modalidad y la combinación seleccionada.

¿Cómo consultar el resultado de Super Astro Luna?

Publicidad

Para comprobar una apuesta, se deben comparar las cuatro cifras seleccionadas y el signo registrado en el tiquete con el resultado oficial del sorteo. Esta verificación permite determinar si hubo coincidencia y continuar con el proceso correspondiente en caso de obtener un premio.