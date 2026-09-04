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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Astro Luna, resultado del último sorteo hoy viernes 4 de septiembre de 2026

Astro Luna, resultado del último sorteo hoy viernes 4 de septiembre de 2026

El chance Super Astro Luna juega todos los días, incluidos domingos y festivos. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy viernes 4 de septiembre de 2026.

Astro Luna.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

Los resultados de Súper Astro Luna siguen despertando el interés de miles de colombianos que participan diariamente en este reconocido juego de suerte y azar. A diferencia de los chances tradicionales, esta modalidad exige acertar una combinación compuesta por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.

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Número ganador de Super Astro Luna del 4 de septiembre de 2026

Según los resultados oficiales del sorteo realizado el viernes 4 de septiembre de 2026, la combinación ganadora fue el

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Lotería de Risaralda, resultado del último sorteo hoy viernes 4 de septiembre de 2026

Logo oficial de la Lotería Santander con un círculo rojo, una S amarilla y el eslogan "Solidez y confianza".
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Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 4 de septiembre de 2026

Además, los resultados se desglosan de la siguiente manera:

  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • Signo ganador:

Gracias a su formato especial, Super Astro Luna se ha consolidado como una de las opciones favoritas entre quienes buscan nuevas alternativas para probar suerte.

Horarios del sorteo Super Astro Luna

El sorteo de Super Astro Luna se realiza todos los días del año, aunque su horario cambia según la jornada:

  • Lunes a viernes: 10:40 p. m.
  • Sábados: 10:42 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Los resultados oficiales pueden consultarse una vez finaliza cada sorteo a través de los canales autorizados.

Para participar, cada jugador debe elegir una combinación formada por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.

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Los números disponibles van desde el 0000 hasta el 9999, mientras que los signos zodiacales que se pueden seleccionar son:

  • Aries
  • Tauro
  • Géminis
  • Cáncer
  • Leo
  • Virgo
  • Libra
  • Escorpión
  • Sagitario
  • Capricornio
  • Acuario
  • Piscis

El premio mayor se obtiene al acertar tanto el número como el signo zodiacal anunciados en el resultado oficial del sorteo

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Modalidades de apuesta disponibles

Super Astro Luna ofrece varias opciones para que los participantes personalicen sus jugadas. Una de las más utilizadas consiste en apostar un mismo número con los doce signos zodiacales, aumentando así las posibilidades de coincidir con el signo ganador.

Asimismo, cada tiquete permite registrar hasta cuatro apuestas diferentes, brindando la oportunidad de participar con varias combinaciones en una sola compra.

¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

El juego cuenta con valores accesibles para diferentes presupuestos:

  • Valor mínimo por tiquete: $500
  • Valor máximo por apuesta: $10.000

De esta manera, cada participante puede definir el monto que desea invertir según sus preferencias.

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Cómo verificar los resultados de Super Astro Luna

Una vez finalizado el sorteo, se recomienda revisar cuidadosamente el tiquete de apuesta y compararlo con los resultados oficiales publicados por los canales autorizados.

Esta verificación permite confirmar si la combinación seleccionada resultó ganadora y facilita el proceso de reclamación de premios en caso de obtener un acierto.

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