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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 4 de septiembre de 2026

Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 4 de septiembre de 2026

Consulte los números ganadores del sorteo 598 de MiLoto del 4 de septiembre de 2026. El premio mayor quedó vacante y el nuevo acumulado ascendió a $160 millones de pesos.

Logo oficial de la Lotería Santander con un círculo rojo, una S amarilla y el eslogan "Solidez y confianza".
Imagen corporativa de la Lotería Santander, que destaca su emblema tradicional y el lema institucional impreso sobre un fondo gris claro.
Foto: Lotería de Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

La Lotería de Santander realizó este viernes 4 de septiembre de 2026 el sorteo número 5086. El número ganador del premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX. Por esta razón, quienes adquirieron un billete para este sorteo deberán verificar cuidadosamente.

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Resultados de la Lotería de Santander del 28 de agosto

Además del premio mayor, el sorteo 5086 entregó premios secos de diferentes cuantías. Estos fueron los principales números y series ganadoras:

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Imagen oficial utilizada para la consulta y verificación de los números ganadores y premios mayores de la Lotería de Medellín en Colombia.
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Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 4 de septiembre de 2026

¿Cómo verificar el billete de la Lotería de Santander?

Para saber si un billete resultó ganador en el sorteo 5086, los jugadores deben comparar el número y la serie que aparecen en el billete con los resultados oficiales de la jornada.

La coincidencia de ambos datos permite determinar si el billete obtuvo el premio mayor, alguno de los premios secos o el premio promocional correspondiente.

En caso de contar con un billete ganador, se recomienda consultar el acta oficial del sorteo y realizar el proceso de cobro únicamente en los puntos de pago autorizados por la Lotería de Santander, siguiendo los requisitos establecidos por la entidad.

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También es importante conservar el billete en buen estado, ya que será necesario para realizar la reclamación del premio.

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¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería de Santander?

La Lotería de Santander continuará con su calendario habitual de sorteos. En las próximas jornadas, los participantes podrán volver a competir por un premio mayor de $6.500 millones, además de los diferentes premios secos contemplados en el plan de premios.

Los resultados de cada sorteo podrán consultarse posteriormente a través de los canales oficiales de la entidad, donde también se publican las respectivas actas con los números y series ganadoras.

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