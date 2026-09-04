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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Risaralda, resultado del último sorteo hoy viernes 4 de septiembre de 2026

Lotería de Risaralda, resultado del último sorteo hoy viernes 4 de septiembre de 2026

Consulte los resultados completos y el premio mayor del sorteo 2966 de la Lotería de Risaralda.

Imagen con los resultados de la Lotería de Risaralda
Conozca los resultados de la Lotería de Risaralda
Foto: Lotería de Risaralda
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

La Lotería de Risaralda realizó el viernes 4 de septiermbre o de 2026 el sorteo número 2965, una jornada que tuvo como principal atractivo un premio mayor de $2.333 millones. El número ganador del premio mayor fue el XXX, correspondiente a la serie XXX.

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Resultados de los premios secos de la Lotería de Risaralda

Además del premio mayor, el sorteo 2965 de la Lotería de Risaralda entregó varios premios secos con valores entre $30 millones y $300 millones.

Resultados oficiales de la Lotería de Risaralda

Para confirmar los resultados del sorteo 2965 de la Lotería de Risaralda, es importante consultar los canales oficiales de la entidad. Esta verificación permite comprobar correctamente la información y evitar confusiones al momento de revisar un billete.

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Quienes participaron en este sorteo deben revisar tanto el número de cuatro cifras como la serie, ya que ambos datos deben coincidir con los resultados oficiales para acceder al premio correspondiente.

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¿Cómo saber si un billete de la Lotería de Risaralda fue ganador?

Para determinar si un billete fue premiado, se debe comparar cuidadosamente el número de cuatro cifras y la serie con los resultados oficiales del sorteo 2964. La coincidencia debe ser exacta en ambos datos.

Si el billete cumple con los requisitos establecidos, el ganador podrá iniciar el proceso de reclamación del premio, siguiendo los procedimientos definidos por la Lotería de Risaralda.

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Antes de realizar cualquier trámite, se recomienda verificar nuevamente los resultados a través de los canales oficiales de la entidad y conservar el billete en buen estado.

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