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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 4 de septiembre de 2026

Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 4 de septiembre de 2026

Conozca el número ganador del Premio Mayor de 16.000 millones de pesos y la lista completa de los secos millonarios correspondientes al último sorteo de la Lotería de Medellín.

Imagen oficial utilizada para la consulta y verificación de los números ganadores y premios mayores de la Lotería de Medellín en Colombia.
Foto: Lotería de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

La Lotería de Medellín realizó este viernes 4 de septiembre de 2026 el sorteo 4851. Según la información oficial, el número ganador del premio mayor fue el 8326 de la serie 025, convirtiéndose en el principal ganador de la jornada.

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Resultados de los premios secos de la Lotería de Medellín

Además del premio principal, la Lotería de Medellín entregó millonarios incentivos a través de sus diferentes categorías de premios secos.

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¿Cómo cobrar un premio de la Lotería de Medellín?

Las personas que resultaron ganadoras deben presentar su documento de identidad original y el billete físico o digital en buen estado para iniciar el proceso de reclamación.

Las aproximaciones y premios menores pueden cobrarse a través de distribuidores autorizados o loteros oficiales. En el caso de los premios mayores y los secos de alta cuantía, el trámite debe realizarse ante la Lotería de Medellín o en las entidades bancarias autorizadas para este fin.

Es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a las retenciones establecidas por la legislación colombiana, incluyendo el impuesto por ganancias ocasionales.

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